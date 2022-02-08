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США покаялись перед Россией
Стало известно, как США выставляют Россию агрессором в украинском кризисе - РИА Новости, 08.02.2022
США покаялись перед Россией
Попытки американских СМИ выставить Россию в негативном свете в контексте украинского кризиса стали слишком очевидны даже для самих американцев, пишет Дэвид... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:24
2022-02-08T16:24
владимир зеленский
сергей лавров
словакия
россия
чехия
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Попытки американских СМИ выставить Россию в негативном свете в контексте украинского кризиса стали слишком очевидны даже для самих американцев, пишет Дэвид Бромвич в статье для журнала The Nation.По мнению журналиста, множество материалов по этой теме вовсе не должны были увидеть свет из-за количества фактических ошибок. В частности, Бромчив назвал особенно вовлеченной в пропагандистскую кампанию против Москвы газету The New York Times. Проанализировав ее материалы за минувший январь, он пришел к выводу, что сотрудники издания осознанно вводят читателей в заблуждение."Авторы говорят о "кризисе безопасности, который Россия спровоцировала, окружив Украину с трех сторон". Обратите внимание: Россия "окружила" Украину, а не НАТО приперло Россию к стенке. Трояновский с Сангером добавляют, что "по данным Белого дома", Россия "засылает диверсантов, чтобы создать предлог для вторжения", — описал Бромвич приемы коллег.Он также отметил, что в резких заявлениях и прогнозах журналисты NYT редко ссылаются на авторитетные источники."Трояновский и Сангер продолжают: "Были намеки, что ядерное оружие могут перебросить в места — возможно, недалеко от побережья Соединенных Штатов, — где время предупреждения с момента запуска ракет сократится до пяти минут". От кого намеки? Но как уверенно и правдоподобно написано! Однако эта фраза — не более чем откровенно провокационный домысел, выдаваемый за факт", — уверен автор материала.Кроме того, Бромвич опроверг популярный в мейнстримных западных медиа тезис о желании России восстановить зону влияния Советского Союза."Здесь авторы откровенно лгут. Советская сфера охватывала Венгрию, Польшу, Чехословакию, Болгарию, Румынию, Латвию, Эстонию и Литву (все они сегодня — члены НАТО). Россия ни от одной из них не требует порвать с Западом и посадить у себя марионеточное правительство советского образца. Каким образом эта фраза прошла фактчекинг?" — поинтересовался он.Журналист напомнил, что при отрицании понятия зон влияния официальный Белый дом часто обращается к доктрине Монро, подразумевающей Западное полушарие зоной влияния Америки: это не может не волновать Россию, ведь разрастающаяся зона влияния США все ближе подбирается к ее границам."Для нас точка отсчета — 2014 год, для России — 1999-й, когда НАТО приняла в свои ряды первую группу бывших стран Восточного блока: Польшу, Венгрию и Чехию. В 2004 году к ним присоединились Болгария, Румыния, Латвия, Эстония, Литва, Словакия и Словения. Для США с союзниками-иждивенцами это стало естественным повторением "Явного предначертания" — доброжелательным, смелым и невинным, как и в первый раз. Один взгляд на карту скажет вам, какой должна быть реакция России", — подытожил Бромвич.В последние месяцы западные СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.В самом Киеве также не видят предпосылок для эскалации конфликта. Как заявлял президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику.
https://ria.ru/20220208/ukraina-1771624013.html
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владимир зеленский, сергей лавров, словакия, россия, чехия, нато, ситуация в днр и лнр
16:24 08.02.2022
 
Стало известно, как США выставляют Россию агрессором в украинском кризисе

The Nation: антироссийская пропаганда в США скатилась в откровенную ложь

© REUTERS / Tom BrennerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Попытки американских СМИ выставить Россию в негативном свете в контексте украинского кризиса стали слишком очевидны даже для самих американцев, пишет Дэвид Бромвич в статье для журнала The Nation.
По мнению журналиста, множество материалов по этой теме вовсе не должны были увидеть свет из-за количества фактических ошибок. В частности, Бромчив назвал особенно вовлеченной в пропагандистскую кампанию против Москвы газету The New York Times. Проанализировав ее материалы за минувший январь, он пришел к выводу, что сотрудники издания осознанно вводят читателей в заблуждение.
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"Авторы говорят о "кризисе безопасности, который Россия спровоцировала, окружив Украину с трех сторон". Обратите внимание: Россия "окружила" Украину, а не НАТО приперло Россию к стенке. Трояновский с Сангером добавляют, что "по данным Белого дома", Россия "засылает диверсантов, чтобы создать предлог для вторжения", — описал Бромвич приемы коллег.
Он также отметил, что в резких заявлениях и прогнозах журналисты NYT редко ссылаются на авторитетные источники.
"Трояновский и Сангер продолжают: "Были намеки, что ядерное оружие могут перебросить в места — возможно, недалеко от побережья Соединенных Штатов, — где время предупреждения с момента запуска ракет сократится до пяти минут". От кого намеки? Но как уверенно и правдоподобно написано! Однако эта фраза — не более чем откровенно провокационный домысел, выдаваемый за факт", — уверен автор материала.
Кроме того, Бромвич опроверг популярный в мейнстримных западных медиа тезис о желании России восстановить зону влияния Советского Союза.
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"Здесь авторы откровенно лгут. Советская сфера охватывала Венгрию, Польшу, Чехословакию, Болгарию, Румынию, Латвию, Эстонию и Литву (все они сегодня — члены НАТО). Россия ни от одной из них не требует порвать с Западом и посадить у себя марионеточное правительство советского образца. Каким образом эта фраза прошла фактчекинг?" — поинтересовался он.
Журналист напомнил, что при отрицании понятия зон влияния официальный Белый дом часто обращается к доктрине Монро, подразумевающей Западное полушарие зоной влияния Америки: это не может не волновать Россию, ведь разрастающаяся зона влияния США все ближе подбирается к ее границам.
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"Для нас точка отсчета — 2014 год, для России — 1999-й, когда НАТО приняла в свои ряды первую группу бывших стран Восточного блока: Польшу, Венгрию и Чехию. В 2004 году к ним присоединились Болгария, Румыния, Латвия, Эстония, Литва, Словакия и Словения. Для США с союзниками-иждивенцами это стало естественным повторением "Явного предначертания" — доброжелательным, смелым и невинным, как и в первый раз. Один взгляд на карту скажет вам, какой должна быть реакция России", — подытожил Бромвич.
В последние месяцы западные СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
В самом Киеве также не видят предпосылок для эскалации конфликта. Как заявлял президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику.
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