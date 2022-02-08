США покаялись перед Россией

Стало известно, как США выставляют Россию агрессором в украинском кризисе
The Nation: антироссийская пропаганда в США скатилась в откровенную ложь
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Попытки американских СМИ выставить Россию в негативном свете в контексте украинского кризиса стали слишком очевидны даже для самих американцев, пишет Дэвид Бромвич в статье для журнала The Nation.
По мнению журналиста, множество материалов по этой теме вовсе не должны были увидеть свет из-за количества фактических ошибок. В частности, Бромчив назвал особенно вовлеченной в пропагандистскую кампанию против Москвы газету The New York Times. Проанализировав ее материалы за минувший январь, он пришел к выводу, что сотрудники издания осознанно вводят читателей в заблуждение.
"Авторы говорят о "кризисе безопасности, который Россия спровоцировала, окружив Украину с трех сторон". Обратите внимание: Россия "окружила" Украину, а не НАТО приперло Россию к стенке. Трояновский с Сангером добавляют, что "по данным Белого дома", Россия "засылает диверсантов, чтобы создать предлог для вторжения", — описал Бромвич приемы коллег.
Он также отметил, что в резких заявлениях и прогнозах журналисты NYT редко ссылаются на авторитетные источники.
"Трояновский и Сангер продолжают: "Были намеки, что ядерное оружие могут перебросить в места — возможно, недалеко от побережья Соединенных Штатов, — где время предупреждения с момента запуска ракет сократится до пяти минут". От кого намеки? Но как уверенно и правдоподобно написано! Однако эта фраза — не более чем откровенно провокационный домысел, выдаваемый за факт", — уверен автор материала.
Кроме того, Бромвич опроверг популярный в мейнстримных западных медиа тезис о желании России восстановить зону влияния Советского Союза.
"Здесь авторы откровенно лгут. Советская сфера охватывала Венгрию, Польшу, Чехословакию, Болгарию, Румынию, Латвию, Эстонию и Литву (все они сегодня — члены НАТО). Россия ни от одной из них не требует порвать с Западом и посадить у себя марионеточное правительство советского образца. Каким образом эта фраза прошла фактчекинг?" — поинтересовался он.
Журналист напомнил, что при отрицании понятия зон влияния официальный Белый дом часто обращается к доктрине Монро, подразумевающей Западное полушарие зоной влияния Америки: это не может не волновать Россию, ведь разрастающаяся зона влияния США все ближе подбирается к ее границам.
"Для нас точка отсчета — 2014 год, для России — 1999-й, когда НАТО приняла в свои ряды первую группу бывших стран Восточного блока: Польшу, Венгрию и Чехию. В 2004 году к ним присоединились Болгария, Румыния, Латвия, Эстония, Литва, Словакия и Словения. Для США с союзниками-иждивенцами это стало естественным повторением "Явного предначертания" — доброжелательным, смелым и невинным, как и в первый раз. Один взгляд на карту скажет вам, какой должна быть реакция России", — подытожил Бромвич.
В последние месяцы западные СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
В самом Киеве также не видят предпосылок для эскалации конфликта. Как заявлял президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику.