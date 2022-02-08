Жителю Нижнего Новгорода вынесли приговор за попытку убийства бывшей жены
Жителю Нижнего Новгорода дали десять лет колонии за попытку убийства бывшей жены и ребенка
Статуя Фемиды в суде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, признанный виновным в покушении на убийство бывшей жены и их малолетнего ребенка, дом которых он поджег ночью, осужден на 10 лет лишения свободы, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что в ночь на 1 августа 2020 года 29-летний подсудимый из ревности поджег частный дом, расположенный в деревне Мордвинцево Приокского района, в котором спали его бывшая жена, их малолетний ребенок, а также родственники женщины. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Соседи вовремя заметили возникший пожар и разбудили жильцов дома, которым удалось спастись. В результате был причинен ущерб на сумму свыше 1,2 миллиона рублей.
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Кроме того, следователями СК установлено, что в 2020 году подсудимый неоднократно высказывал в адрес своей бывшей жены угрозы убийством, а также бил ее, что и стало причиной развода.
Мужчина признан виновным в покушении на убийство более двух человек (часть 2 статьи 105 УК РФ), в умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ) и трех эпизодах угрозы убийством (статья 119 УК РФ).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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