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Жителю Нижнего Новгорода вынесли приговор за попытку убийства бывшей жены

Жителю Нижнего Новгорода вынесли приговор за попытку убийства бывшей жены - РИА Новости, 08.02.2022

Жителю Нижнего Новгорода вынесли приговор за попытку убийства бывшей жены

Житель Нижнего Новгорода, признанный виновным в покушении на убийство бывшей жены и их малолетнего ребенка, дом которых он поджег ночью, осужден на 10 лет... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:01

2022-02-08T13:01

2022-02-08T13:01

происшествия

россия

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нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, признанный виновным в покушении на убийство бывшей жены и их малолетнего ребенка, дом которых он поджег ночью, осужден на 10 лет лишения свободы, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Следствием и судом установлено, что в ночь на 1 августа 2020 года 29-летний подсудимый из ревности поджег частный дом, расположенный в деревне Мордвинцево Приокского района, в котором спали его бывшая жена, их малолетний ребенок, а также родственники женщины. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Соседи вовремя заметили возникший пожар и разбудили жильцов дома, которым удалось спастись. В результате был причинен ущерб на сумму свыше 1,2 миллиона рублей.Кроме того, следователями СК установлено, что в 2020 году подсудимый неоднократно высказывал в адрес своей бывшей жены угрозы убийством, а также бил ее, что и стало причиной развода.Мужчина признан виновным в покушении на убийство более двух человек (часть 2 статьи 105 УК РФ), в умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ) и трех эпизодах угрозы убийством (статья 119 УК РФ)."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20211227/arest-1765616198.html

https://ria.ru/20211124/oruzhie-1760495287.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород