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Пресс-конференция Путина и Макрона после переговоров в Москве. Трансляция
Пресс-конференция Путина и Макрона после переговоров в Москве. Трансляция - РИА Новости, 08.02.2022
Пресс-конференция Путина и Макрона после переговоров в Москве. Трансляция
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве. РИА Новости, 08.02.2022
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владимир путин
эммануэль макрон
франция
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Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве.
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LIVE: Пресс-конференция Путина и Макрона по итогам переговоров
LIVE: Пресс-конференция Путина и Макрона по итогам переговоров
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владимир путин, эммануэль макрон, франция, видео
Пресс-конференция Путина и Макрона после переговоров в Москве. Трансляция
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве.
2022-02-08T00:04
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PT1S
00:04 08.02.2022
 

Пресс-конференция Путина и Макрона после переговоров в Москве. Трансляция

Читать ria.ru в
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве.
 
Владимир ПутинЭммануэль МакронФранция
 
 
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