https://ria.ru/20220208/press-konferentsiya-1771482334.html

Пресс-конференция Путина и Макрона после переговоров в Москве. Трансляция

Пресс-конференция Путина и Макрона после переговоров в Москве. Трансляция - РИА Новости, 08.02.2022

Пресс-конференция Путина и Макрона после переговоров в Москве. Трансляция

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T00:04

2022-02-08T00:04

2022-02-08T00:04

владимир путин

эммануэль макрон

франция

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Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве.

франция

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LIVE: Пресс-конференция Путина и Макрона по итогам переговоров LIVE: Пресс-конференция Путина и Макрона по итогам переговоров 2022-02-08T00:04 true PT1S

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владимир путин, эммануэль макрон, франция, видео