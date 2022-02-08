https://ria.ru/20220208/press-konferentsiya-1771482334.html
Пресс-конференция Путина и Макрона после переговоров в Москве. Трансляция
Пресс-конференция Путина и Макрона после переговоров в Москве. Трансляция - РИА Новости, 08.02.2022
Пресс-конференция Путина и Макрона после переговоров в Москве. Трансляция
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:04
2022-02-08T00:04
2022-02-08T00:04
владимир путин
эммануэль макрон
франция
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Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве.
франция
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РИА Новости
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4.7
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LIVE: Пресс-конференция Путина и Макрона по итогам переговоров
LIVE: Пресс-конференция Путина и Макрона по итогам переговоров
2022-02-08T00:04
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РИА Новости
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владимир путин, эммануэль макрон, франция, видео
Пресс-конференция Путина и Макрона после переговоров в Москве. Трансляция
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве.
2022-02-08T00:04
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PT1S
Пресс-конференция Путина и Макрона после переговоров в Москве. Трансляция
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве.