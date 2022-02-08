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https://ria.ru/20220208/poliklinika-1771745469.html
В подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника
В подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника - РИА Новости, 08.02.2022
В подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника
В микрорайоне Измайловский лес в подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника, которая будет обслуживать около 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:08
2022-02-08T18:07
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В микрорайоне Измайловский лес в подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника, которая будет обслуживать около 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба облправительства.Поликлиника, построенная за счет инвестора, находится на первом этаже жилого дома. В ней 2 отделения: взрослое и детское. Здесь есть необходимая техника для функциональной диагностики, организована работа кабинетов "Фильтр-бокс" для приема пациентов с респираторными вирусными инфекциями.В поликлинике постоянно работают терапевты и педиатры, процедурные медсестры. Остальные профильные специалисты — хирург, офтальмолог, невролог, кардиолог — будут приезжать раз в неделю из других поликлиник после возобновления планового приема во взрослом отделении. Сейчас он приостановлен — принимают только жителей с признаками ОРВИ.
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балашиха, общество, московская область (подмосковье), здоровье
18:08 08.02.2022
 

В подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской областиНовая поликлиника в микрорайоне Измайловский лес в Балашихе
Новая поликлиника в микрорайоне Измайловский лес в Балашихе
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В микрорайоне Измайловский лес в подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника, которая будет обслуживать около 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба облправительства.
Поликлиника, построенная за счет инвестора, находится на первом этаже жилого дома. В ней 2 отделения: взрослое и детское. Здесь есть необходимая техника для функциональной диагностики, организована работа кабинетов "Фильтр-бокс" для приема пациентов с респираторными вирусными инфекциями.
В поликлинике постоянно работают терапевты и педиатры, процедурные медсестры. Остальные профильные специалисты — хирург, офтальмолог, невролог, кардиолог — будут приезжать раз в неделю из других поликлиник после возобновления планового приема во взрослом отделении. Сейчас он приостановлен — принимают только жителей с признаками ОРВИ.
"Сейчас люди часто болеют и от вашей работы многое зависит. Самые большие проблемы у нас в амбулаторном звене. Стараемся модернизировать поликлиники, и даже в условиях ковида за бюджетные и внебюджетные средства реализуем большие проекты. Этот микрорайон новый, его строит компания ПИК, опережающими сдает темпами социальную инфраструктуру. Важно, что тут будет школа на 1700 мест, есть детский сад. Балашиха — самый большой городской округ, мы здесь должны успевать", — приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на встрече с врачами.
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