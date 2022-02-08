https://ria.ru/20220208/poliklinika-1771745469.html

В подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника

В подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника - РИА Новости, 08.02.2022

В подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника

В микрорайоне Измайловский лес в подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника, которая будет обслуживать около 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T18:08

2022-02-08T18:08

2022-02-08T18:07

новости подмосковья

балашиха

общество

московская область (подмосковье)

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771744496_0:196:2953:1857_1920x0_80_0_0_ae5368827d09f2179025cb6fadea138c.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В микрорайоне Измайловский лес в подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника, которая будет обслуживать около 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба облправительства.Поликлиника, построенная за счет инвестора, находится на первом этаже жилого дома. В ней 2 отделения: взрослое и детское. Здесь есть необходимая техника для функциональной диагностики, организована работа кабинетов "Фильтр-бокс" для приема пациентов с респираторными вирусными инфекциями.В поликлинике постоянно работают терапевты и педиатры, процедурные медсестры. Остальные профильные специалисты — хирург, офтальмолог, невролог, кардиолог — будут приезжать раз в неделю из других поликлиник после возобновления планового приема во взрослом отделении. Сейчас он приостановлен — принимают только жителей с признаками ОРВИ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220207/kovid-1771486574.html

балашиха

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

балашиха, общество, московская область (подмосковье), здоровье