https://ria.ru/20220208/piraty-1771588225.html

Отряд кораблей Северного флота провел учения по борьбе с пиратами

Отряд кораблей Северного флота провел учения по борьбе с пиратами - РИА Новости, 08.02.2022

Отряд кораблей Северного флота провел учения по борьбе с пиратами

Учения по борьбе с пиратами в районах интенсивного судоходства провели подразделения морской пехоты, прикомандированные к отряду боевых кораблей Северного... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T05:12

2022-02-08T05:12

2022-02-08T09:35

безопасность

россия

атлантический океан

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Учения по борьбе с пиратами в районах интенсивного судоходства провели подразделения морской пехоты, прикомандированные к отряду боевых кораблей Северного флота, сообщила во вторник пресс-служба Севфлота."Отряд боевых кораблей Северного флота провел учение по пресечению пиратской деятельности в районах интенсивного судоходства. В тренировке приняли участие подразделения морской пехоты, прикомандированные на время похода к экипажам ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", - говорится в сообщении.В ходе учений военнослужащие в условиях обстановки, приближенной к боевой, отработали поиск, ликвидацию и задержания "нарушителей", находящихся во внутренних помещениях и на верхней палубе кораблей. Во время тренировки участники использовали холостые боеприпасы, а во внутренних помещениях корабля была отключена электроэнергия и военнослужащие применяли приборы ночного видения."Обеспечение безопасности гражданского мореплавания в различных районах мирового океана, является одной из важных составляющих действия отряда, а личный состав должен быть в постоянной готовности быстро и качественно решать данные задачи", - заявил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1 ранга Игорь Никитин.В прошлом году экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" спас от пиратов контейнеровоз "Люция", команда которого состояла из русских и украинских моряков.В понедельник ракетный крейсер, фрегат и большой противолодочный корабль Северного флота вошли в Средиземное море через Гибралтарский пролив, чтобы принять участие в военно-морских учениях с участием боевых кораблей Черноморского и Тихоокеанского флотов.В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20220207/ucheniya-1771457259.html

россия

атлантический океан

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безопасность, россия, атлантический океан