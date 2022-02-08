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Журналист CNN раскрыл причину отмены встречи Зеленского и Бербок
Журналист CNN раскрыл причину отмены встречи Зеленского и Бербок - РИА Новости, 08.02.2022
Журналист CNN раскрыл причину отмены встречи Зеленского и Бербок
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок якобы из-за позиции Берлина по "Северному потоку — 2" и поставкам... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T06:51
2022-02-08T06:51
в мире
дмитрий кулеба
олаф шольц
россия
восточная европа
мид германии
мид украины
минобороны германии
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок якобы из-за позиции Берлина по "Северному потоку — 2" и поставкам оружия Киеву, об этом заявил в Twitter журналист телеканала CNN Джейк Таппер со ссылкой на "источник, близкий к украинскому правительству".По утверждению Таппера, решение Зеленского связано с отказом Бербок "заявить о том, что Германия откажется от трубопровода "Северный поток — 2" даже в случае "вторжения" России", а также из-за отказа Берлина предоставить "прямо или косвенно" какую-либо военную помощь Киеву.Отмена встречиО том, что запланированная встреча Бербок с Зеленским не состоится, сообщил в понедельник немецкий информационный телеканал N24. По информации телеканала, встреча была отменена по инициативе украинской стороны, причины решения не сообщались.Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN не смог объяснить отмену встречи."Я не знаю, правда ли это", - сказал он. "Она там. Я послал ее туда. Она отправится на линию фронта, оценит ситуацию", - добавил канцлер.Шольц подчеркнул, что Германия дает деньги Украине и активно работает с США, в НАТО и ЕС над предотвращением эскалации."Встречи не самоцель"Сама Бербок пояснила отмену запланированной встречи с Зеленским тем, что это не было самоцелью "Но есть тесное общее согласование", - сказала она на брифинге в Киеве.Глава МИД Германии добавила, что изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе.Не политический сигналГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Бербок с Зеленским не состоится из-за насыщенного графика украинского лидера, это не политический сигнал."Никаких проблем со встречей с президентом нет, давайте не создавать какую-то конспирологию. Напомню, что в прошлый раз, когда Анналена (Бербок – ред.) была в Киеве, она встречалась с Зеленским, был очень содержательный разговор. Сейчас у нас очень активная дипломатическая жизнь в Киеве. Мы называем это функционированием сетевой дипломатии, все к нам едут, много телефонных разговоров. У президента насыщенный график. Ни в коем случае не нужно воспринимать отсутствие этой встречи как какой-то политический сигнал", - заявил Кулеба на совместном с Бербок брифинге.В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Москва не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Россия также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Минобороны Германии ранее сообщило, что поставит на Украину пять тысяч касок. Посол Украины в ФРГ неоднократно призывал и требовал начать поставки оборонительного вооружения Киеву, однако в немецком правительстве во главе с социал-демократом Олафом Шольцем заявили, что не будут поставлять оружие в регионы конфликта.
https://ria.ru/20220208/plan-1771588622.html
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в мире, дмитрий кулеба, олаф шольц, россия, восточная европа, мид германии, мид украины, минобороны германии, северный поток — 2
06:51 08.02.2022
 
Журналист CNN раскрыл причину отмены встречи Зеленского и Бербок

CNN: Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ Бербок из-за разногласий в ряде вопросов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок якобы из-за позиции Берлина по "Северному потоку — 2" и поставкам оружия Киеву, об этом заявил в Twitter журналист телеканала CNN Джейк Таппер со ссылкой на "источник, близкий к украинскому правительству".
По утверждению Таппера, решение Зеленского связано с отказом Бербок "заявить о том, что Германия откажется от трубопровода "Северный поток — 2" даже в случае "вторжения" России", а также из-за отказа Берлина предоставить "прямо или косвенно" какую-либо военную помощь Киеву.
Донецк - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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Отмена встречи

О том, что запланированная встреча Бербок с Зеленским не состоится, сообщил в понедельник немецкий информационный телеканал N24. По информации телеканала, встреча была отменена по инициативе украинской стороны, причины решения не сообщались.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN не смог объяснить отмену встречи.
"Я не знаю, правда ли это", - сказал он. "Она там. Я послал ее туда. Она отправится на линию фронта, оценит ситуацию", - добавил канцлер.

Шольц подчеркнул, что Германия дает деньги Украине и активно работает с США, в НАТО и ЕС над предотвращением эскалации.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. 7 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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"Встречи не самоцель"

Сама Бербок пояснила отмену запланированной встречи с Зеленским тем, что это не было самоцелью "Но есть тесное общее согласование", - сказала она на брифинге в Киеве.

Глава МИД Германии добавила, что изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе.

Не политический сигнал

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Бербок с Зеленским не состоится из-за насыщенного графика украинского лидера, это не политический сигнал.

"Никаких проблем со встречей с президентом нет, давайте не создавать какую-то конспирологию. Напомню, что в прошлый раз, когда Анналена (Бербок – ред.) была в Киеве, она встречалась с Зеленским, был очень содержательный разговор. Сейчас у нас очень активная дипломатическая жизнь в Киеве. Мы называем это функционированием сетевой дипломатии, все к нам едут, много телефонных разговоров. У президента насыщенный график. Ни в коем случае не нужно воспринимать отсутствие этой встречи как какой-то политический сигнал", - заявил Кулеба на совместном с Бербок брифинге.
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В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Москва не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Россия также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

Минобороны Германии ранее сообщило, что поставит на Украину пять тысяч касок. Посол Украины в ФРГ неоднократно призывал и требовал начать поставки оборонительного вооружения Киеву, однако в немецком правительстве во главе с социал-демократом Олафом Шольцем заявили, что не будут поставлять оружие в регионы конфликта.
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