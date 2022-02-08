https://ria.ru/20220208/obekty-1771705181.html

В Тверской области в 2021 году по АИП введены 25 объектов

В Тверской области в 2021 году по АИП введены 25 объектов - РИА Новости, 08.02.2022

В Тверской области в 2021 году по АИП введены 25 объектов

В Тверской области в 2021 году по адресной инвестпрограмме введены 25 новых объектов в коммунальном хозяйстве, образовании, физической культуре, дорожном... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:56

2022-02-08T15:56

2022-02-08T15:56

тверская область

тверская область

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ТВЕРЬ, 8 фев – РИА Новости. В Тверской области в 2021 году по адресной инвестпрограмме введены 25 новых объектов в коммунальном хозяйстве, образовании, физической культуре, дорожном хозяйстве и туризме, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.В 2021 году участниками адресной инвестиционной программы стали 24 муниципальных образования Тверской области. Значительный объем средств направлен на продолжение газификации региона. Всего построены 10,4 километра межпоселковых газовых сетей, 116,6 километра – распределительных. Благодаря АИП обеспечены возможности для газификации более 2,5 тысячи домовладений, социально значимых объектов, инвестиционных площадок.По АИП в муниципалитетах также введены несколько объектов теплоэнергетики. В сфере образования построены детские сады в Твери, Торопце и селе Бурашево Калининского района, в спорте – центр стрелковых видов спорта "Березино". Реконструирован путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, построен пешеходный мост через Тьмаку в Твери.В перечень адресной инвестиционной программы (АИП) Тверской области на 2022-2024 годы включено 57 объектов. Большинство из них – в ЖКХ (19 объектов) и образовании (18 объектов). Также в АИП войдут проекты в сферах дорожного хозяйства, здравоохранения, культуры и спорта, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220202/sportobekty-1770691601.html

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тверская область, вышний волочек