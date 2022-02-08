В Тверской области в 2021 году по АИП введены 25 объектов
© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игоря Рудени на открытии детского сада
ТВЕРЬ, 8 фев – РИА Новости. В Тверской области в 2021 году по адресной инвестпрограмме введены 25 новых объектов в коммунальном хозяйстве, образовании, физической культуре, дорожном хозяйстве и туризме, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"В перспективе готовы расширить адресную инвестпрограмму, включая туда направления, которые сегодня реализуются вне АИП, но имеют важное социальное значение и большую капиталоёмкость", – сказал глава региона на заседании областного правительства, на котором рассматривались итоги реализации программы за 2021 год.
В 2021 году участниками адресной инвестиционной программы стали 24 муниципальных образования Тверской области. Значительный объем средств направлен на продолжение газификации региона. Всего построены 10,4 километра межпоселковых газовых сетей, 116,6 километра – распределительных. Благодаря АИП обеспечены возможности для газификации более 2,5 тысячи домовладений, социально значимых объектов, инвестиционных площадок.
По АИП в муниципалитетах также введены несколько объектов теплоэнергетики. В сфере образования построены детские сады в Твери, Торопце и селе Бурашево Калининского района, в спорте – центр стрелковых видов спорта "Березино". Реконструирован путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, построен пешеходный мост через Тьмаку в Твери.
В перечень адресной инвестиционной программы (АИП) Тверской области на 2022-2024 годы включено 57 объектов. Большинство из них – в ЖКХ (19 объектов) и образовании (18 объектов). Также в АИП войдут проекты в сферах дорожного хозяйства, здравоохранения, культуры и спорта, отметили в пресс-службе.