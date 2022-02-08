Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220208/moskva-1772716945.html
Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды
Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды - РИА Новости, 14.02.2022
Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды
Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды из-за оттепели, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-08T10:30
2022-02-14T14:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601946313_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_d1f50c15e66232be79553ce2f8795e98.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды из-за оттепели, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня в столице 0 - плюс 1, без осадков. К устранению возможных временных скоплений воды из-за оттепели готовы около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
https://ria.ru/20220207/ledokol-1771098544.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601946313_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_6114613975f4a30133de1617ad79cba6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
10:30 08.02.2022 (обновлено: 14:30 14.02.2022)
 

Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДеловой центр "Москва-сити"
Деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды из-за оттепели, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в столице 0 - плюс 1, без осадков. К устранению возможных временных скоплений воды из-за оттепели готовы около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГУП Мосводосток на ледоколе во время зимних работ на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Морозу неподвластный: как работает ледокол на Москве-реке
Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводостокГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала