https://ria.ru/20220208/moskva-1772716945.html

Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды

Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды - РИА Новости, 14.02.2022

Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды

Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды из-за оттепели, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-08T10:30

2022-02-08T10:30

2022-02-14T14:30

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москва

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды из-за оттепели, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня в столице 0 - плюс 1, без осадков. К устранению возможных временных скоплений воды из-за оттепели готовы около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.

https://ria.ru/20220207/ledokol-1771098544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мосводосток, городское хозяйство москвы