https://ria.ru/20220208/moskva-1772716945.html
Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды
Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды - РИА Новости, 14.02.2022
Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды
Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды из-за оттепели, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-08T10:30
2022-02-08T10:30
2022-02-14T14:30
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы готовы к устранению скоплений воды из-за оттепели, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня в столице 0 - плюс 1, без осадков. К устранению возможных временных скоплений воды из-за оттепели готовы около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы