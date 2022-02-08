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Необычная деталь на переговорах Путина и Макрона вызвала споры в Сети
Пользователи Сети нашли важную деталь на переговорах Путина и Макрона - РИА Новости, 08.02.2022
Необычная деталь на переговорах Путина и Макрона вызвала споры в Сети
Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали вызвавший споры в Сети кадр с переговоров президента России Владимира Путина с французским коллегой... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:01
2022-02-08T17:55
в мире
россия
киев
сша
нато
франция
турция
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали вызвавший споры в Сети кадр с переговоров президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Многие посчитали, что встреча за таким длинным столом свидетельствует об отношении Москвы к лицемерию стран Запада."Похоже, господин Путин внимательно следил за социальной дистанцией, чтобы защитить себя от вредоносного микроба "Вирус Макрон", — сыронизировал один из пользователей."Знак того, что между Европой и Россией существует напряженная дистанция", — отметил другой читатель."Дистанцией Путин дал сигнал. Мол, не будьте лицемерами..." — выразил мнение Джан."Путин, должно быть, посчитал французский микроб опаснее коронавируса и предпочел стол длиной с лимузин", — пошутил Вейсель."Макрон приревновал к Эрдогану, попытался отобрать у него роль миротворца, но стол оказался великоват", — написал Метин."Наш президент и Путин беседуют, сидя рядом друг с другом. А Путин и Макрон, очевидно, не в ладах", — считает Mexmet."Путин вел себя с Макроном как с инфицированным. Он знает свое дело и не воспринимает французского лидера всерьез", — подытожили читатели.Встреча российского и французского лидеров в Москве состоялась в понедельник. Переговоры продолжались более пяти часов. В числе прочего стороны обсудили гарантии безопасности, предложенные Россией странам НАТО и, в частности, США. Также речь шла о недопустимости расширения альянса на восток и вступления в него Украины. Кроме того, президенты обсудили позицию Киева, который, по словам Путина, взял курс на демонтаж Минских соглашений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220208/peregovory-1771680901.html
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в мире, россия, киев, сша, нато, франция, турция
15:01 08.02.2022 (обновлено: 17:55 08.02.2022)
 
Пользователи Сети нашли важную деталь на переговорах Путина и Макрона

Читатели Haber7 объяснили резонансный "исторический кадр" со встречи Путина и Макрона

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали вызвавший споры в Сети кадр с переговоров президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Многие посчитали, что встреча за таким длинным столом свидетельствует об отношении Москвы к лицемерию стран Запада.
"Похоже, господин Путин внимательно следил за социальной дистанцией, чтобы защитить себя от вредоносного микроба "Вирус Макрон", — сыронизировал один из пользователей.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
14:24
Макрон заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым
"Знак того, что между Европой и Россией существует напряженная дистанция", — отметил другой читатель.
"Дистанцией Путин дал сигнал. Мол, не будьте лицемерами..." — выразил мнение Джан.
"Путин, должно быть, посчитал французский микроб опаснее коронавируса и предпочел стол длиной с лимузин", — пошутил Вейсель.
"Макрон приревновал к Эрдогану, попытался отобрать у него роль миротворца, но стол оказался великоват", — написал Метин.
Московский Кремль и Большой Москворецкий мост - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
14:42В мире
В Кремле назвали неверной статью FT о "сделке" Путина и Макрона
"Наш президент и Путин беседуют, сидя рядом друг с другом. А Путин и Макрон, очевидно, не в ладах", — считает Mexmet.
"Путин вел себя с Макроном как с инфицированным. Он знает свое дело и не воспринимает французского лидера всерьез", — подытожили читатели.
Встреча российского и французского лидеров в Москве состоялась в понедельник. Переговоры продолжались более пяти часов. В числе прочего стороны обсудили гарантии безопасности, предложенные Россией странам НАТО и, в частности, США. Также речь шла о недопустимости расширения альянса на восток и вступления в него Украины. Кроме того, президенты обсудили позицию Киева, который, по словам Путина, взял курс на демонтаж Минских соглашений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. 8 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
14:02
Макрону в Киеве будет тяжелее, чем в Москве, считает посол во Франции
 
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