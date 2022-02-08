https://ria.ru/20220208/makron-1771691462.html

Необычная деталь на переговорах Путина и Макрона вызвала споры в Сети

Пользователи Сети нашли важную деталь на переговорах Путина и Макрона - РИА Новости, 08.02.2022

Необычная деталь на переговорах Путина и Макрона вызвала споры в Сети

Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали вызвавший споры в Сети кадр с переговоров президента России Владимира Путина с французским коллегой... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:01

2022-02-08T15:01

2022-02-08T17:55

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали вызвавший споры в Сети кадр с переговоров президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Многие посчитали, что встреча за таким длинным столом свидетельствует об отношении Москвы к лицемерию стран Запада."Похоже, господин Путин внимательно следил за социальной дистанцией, чтобы защитить себя от вредоносного микроба "Вирус Макрон", — сыронизировал один из пользователей."Знак того, что между Европой и Россией существует напряженная дистанция", — отметил другой читатель."Дистанцией Путин дал сигнал. Мол, не будьте лицемерами..." — выразил мнение Джан."Путин, должно быть, посчитал французский микроб опаснее коронавируса и предпочел стол длиной с лимузин", — пошутил Вейсель."Макрон приревновал к Эрдогану, попытался отобрать у него роль миротворца, но стол оказался великоват", — написал Метин."Наш президент и Путин беседуют, сидя рядом друг с другом. А Путин и Макрон, очевидно, не в ладах", — считает Mexmet."Путин вел себя с Макроном как с инфицированным. Он знает свое дело и не воспринимает французского лидера всерьез", — подытожили читатели.Встреча российского и французского лидеров в Москве состоялась в понедельник. Переговоры продолжались более пяти часов. В числе прочего стороны обсудили гарантии безопасности, предложенные Россией странам НАТО и, в частности, США. Также речь шла о недопустимости расширения альянса на восток и вступления в него Украины. Кроме того, президенты обсудили позицию Киева, который, по словам Путина, взял курс на демонтаж Минских соглашений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220208/peregovory-1771680901.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/peskov-1771686384.html

https://ria.ru/20220208/makron-1771675335.html

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в мире, россия, киев, сша, нато, франция, турция