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Тему размещения ядерного оружия в Белоруссии поднял Макрон, заявил Песков
Тему размещения ядерного оружия в Белоруссии поднял Макрон, заявил Песков - РИА Новости, 08.02.2022
Тему размещения ядерного оружия в Белоруссии поднял Макрон, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тему возможного размещения ядерного оружия в Белоруссии на переговорах с президентом РФ Владимиром РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:28
2022-02-08T13:28
в мире
франция
россия
белоруссия
эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тему возможного размещения ядерного оружия в Белоруссии на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным поднял глава Франции Эммануэль Макрон, процитировавший потом его слова."На пресс-конференции заходила об этом речь, поэтому больше нечего добавить. Президент Макрон", - ответил Песков на вопрос, кто из президентов поднял эту тему на встрече.
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в мире, франция, россия, белоруссия, эммануэль макрон, владимир путин
13:28 08.02.2022
 
Тему размещения ядерного оружия в Белоруссии поднял Макрон, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: тему ядерного оружия в Белоруссии в беседе с Путиным поднял Макрон

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тему возможного размещения ядерного оружия в Белоруссии на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным поднял глава Франции Эммануэль Макрон, процитировавший потом его слова.
"На пресс-конференции заходила об этом речь, поэтому больше нечего добавить. Президент Макрон", - ответил Песков на вопрос, кто из президентов поднял эту тему на встрече.
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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В Кремле заверили, что войска вернутся в Россию после учений в Белоруссии
 
В миреФранцияРоссияБелоруссияЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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