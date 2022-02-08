https://ria.ru/20220208/makron-1771667960.html
Тему размещения ядерного оружия в Белоруссии поднял Макрон, заявил Песков
Тему размещения ядерного оружия в Белоруссии поднял Макрон, заявил Песков - РИА Новости, 08.02.2022
Тему размещения ядерного оружия в Белоруссии поднял Макрон, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тему возможного размещения ядерного оружия в Белоруссии на переговорах с президентом РФ Владимиром РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:28
2022-02-08T13:28
2022-02-08T13:28
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тему возможного размещения ядерного оружия в Белоруссии на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным поднял глава Франции Эммануэль Макрон, процитировавший потом его слова."На пресс-конференции заходила об этом речь, поэтому больше нечего добавить. Президент Макрон", - ответил Песков на вопрос, кто из президентов поднял эту тему на встрече.
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в мире, франция, россия, белоруссия, эммануэль макрон, владимир путин
Тему размещения ядерного оружия в Белоруссии поднял Макрон, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: тему ядерного оружия в Белоруссии в беседе с Путиным поднял Макрон