https://ria.ru/20220208/makron-1771667960.html

Тему размещения ядерного оружия в Белоруссии поднял Макрон, заявил Песков

Тему размещения ядерного оружия в Белоруссии поднял Макрон, заявил Песков - РИА Новости, 08.02.2022

Тему размещения ядерного оружия в Белоруссии поднял Макрон, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тему возможного размещения ядерного оружия в Белоруссии на переговорах с президентом РФ Владимиром РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:28

2022-02-08T13:28

2022-02-08T13:28

в мире

франция

россия

белоруссия

эммануэль макрон

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тему возможного размещения ядерного оружия в Белоруссии на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным поднял глава Франции Эммануэль Макрон, процитировавший потом его слова."На пресс-конференции заходила об этом речь, поэтому больше нечего добавить. Президент Макрон", - ответил Песков на вопрос, кто из президентов поднял эту тему на встрече.

https://ria.ru/20220208/ucheniya-1771662386.html

франция

россия

белоруссия

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в мире, франция, россия, белоруссия, эммануэль макрон, владимир путин