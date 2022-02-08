Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/makron-1771657974.html
Во Франции назвали визит Макрона в Россию необходимым
Во Франции назвали визит Макрона в Россию необходимым - РИА Новости, 08.02.2022
Во Франции назвали визит Макрона в Россию необходимым
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву был более чем необходим, Париж хочет избежать экономических последствий эскалации на Украине, в особенности... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:52
2022-02-08T13:01
в мире
эммануэль макрон
франция
россия
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628409_9:0:3650:2048_1920x0_80_0_0_d83eec4edb1dc20be37063e3ed43590f.jpg
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву был более чем необходим, Париж хочет избежать экономических последствий эскалации на Украине, в особенности - скачков цен на газ, заявил глава Минфина страны Брюно Ле Мэр.В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, лидеры беседовали чуть более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским."Я считаю, что этот визит был более чем необходим. Единственный вариант, который отстаивает президент Республики и который он отстаивал вчера на встрече с Путиным в Москве, это деэскалация. Эскалация конфликта вызовет непреодолимые трудности для всех, в том числе экономические. Это приведет к скачку цен на газ, и как следствие - к скачку цен на электричество. Это то, чего мы хотим избежать", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html
https://ria.ru/20220208/nikonov-1771610468.html
франция
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628409_730:0:3461:2048_1920x0_80_0_0_a6f46231936078f76bf7d0ab8aa6b3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, франция, россия, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, киев, нато
12:52 08.02.2022 (обновлено: 13:01 08.02.2022)
 
Во Франции назвали визит Макрона в Россию необходимым

Глава Минфина Франции Ле Мэр назвал визит президента Макрона в Россию необходимым

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву был более чем необходим, Париж хочет избежать экономических последствий эскалации на Украине, в особенности - скачков цен на газ, заявил глава Минфина страны Брюно Ле Мэр.
В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, лидеры беседовали чуть более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
08:00
Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов
"Я считаю, что этот визит был более чем необходим. Единственный вариант, который отстаивает президент Республики и который он отстаивал вчера на встрече с Путиным в Москве, это деэскалация. Эскалация конфликта вызовет непреодолимые трудности для всех, в том числе экономические. Это приведет к скачку цен на газ, и как следствие - к скачку цен на электричество. Это то, чего мы хотим избежать", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
09:49
В Госдуме прокомментировали итоги переговоров Путина с Макроном
 
В миреЭммануэль МакронФранцияРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМоскваКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала