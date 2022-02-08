https://ria.ru/20220208/makron-1771657974.html

Во Франции назвали визит Макрона в Россию необходимым

Во Франции назвали визит Макрона в Россию необходимым - РИА Новости, 08.02.2022

Во Франции назвали визит Макрона в Россию необходимым

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву был более чем необходим, Париж хочет избежать экономических последствий эскалации на Украине, в особенности... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:52

2022-02-08T12:52

2022-02-08T13:01

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву был более чем необходим, Париж хочет избежать экономических последствий эскалации на Украине, в особенности - скачков цен на газ, заявил глава Минфина страны Брюно Ле Мэр.В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, лидеры беседовали чуть более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским."Я считаю, что этот визит был более чем необходим. Единственный вариант, который отстаивает президент Республики и который он отстаивал вчера на встрече с Путиным в Москве, это деэскалация. Эскалация конфликта вызовет непреодолимые трудности для всех, в том числе экономические. Это приведет к скачку цен на газ, и как следствие - к скачку цен на электричество. Это то, чего мы хотим избежать", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html

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в мире, эммануэль макрон, франция, россия, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, киев, нато