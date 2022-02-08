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Макрон отправился в московский аэропорт, откуда вылетит в Киев
Макрон отправился в московский аэропорт, откуда вылетит в Киев - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон отправился в московский аэропорт, откуда вылетит в Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Москве, выехал из гостиницы в центре города и отправился в столичный аэропорт, откуда он... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:57
2022-02-08T11:35
эммануэль макрон
франция
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Москве, выехал из гостиницы в центре города и отправился в столичный аэропорт, откуда он вылетит в Киев, передает корреспондент РИА Новости.Накануне Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, встреча продлилась более пяти часов, уже после полуночи президенты на совместной пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.После переговоров Макрон в сопровождении делегации прогулялся по Красной площади.Во вторник у французского лидера запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне Макрон пообещал, что в ходе беседы с Зеленским скажет ему, что выполнение минских соглашений может привести к прогрессу по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.Ожидается, что после визита французского лидера в Киев Макрон и Путин вновь побеседуют по телефону. Ранее Путин заявил, что ряд идей французского президента, о которых пока ещё рано говорить, "вполне возможны, чтобы положить их в основу дальнейших шагов по Украине".
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эммануэль макрон, франция, москва, киев
10:57 08.02.2022 (обновлено: 11:35 08.02.2022)
 
Макрон отправился в московский аэропорт, откуда вылетит в Киев

Президент Франции Макрон отправился в московский аэропорт, откуда вылетит в Киев

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Москве, выехал из гостиницы в центре города и отправился в столичный аэропорт, откуда он вылетит в Киев, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, встреча продлилась более пяти часов, уже после полуночи президенты на совместной пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.
После переговоров Макрон в сопровождении делегации прогулялся по Красной площади.
Во вторник у французского лидера запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне Макрон пообещал, что в ходе беседы с Зеленским скажет ему, что выполнение минских соглашений может привести к прогрессу по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Ожидается, что после визита французского лидера в Киев Макрон и Путин вновь побеседуют по телефону. Ранее Путин заявил, что ряд идей французского президента, о которых пока ещё рано говорить, "вполне возможны, чтобы положить их в основу дальнейших шагов по Украине".
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
08:00
Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов
 
Эммануэль МакронФранцияМоскваКиев
 
 
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