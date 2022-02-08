https://ria.ru/20220208/makron-1771626361.html

Макрон отправился в московский аэропорт, откуда вылетит в Киев

Макрон отправился в московский аэропорт, откуда вылетит в Киев - РИА Новости, 08.02.2022

Макрон отправился в московский аэропорт, откуда вылетит в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Москве, выехал из гостиницы в центре города и отправился в столичный аэропорт, откуда он... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:57

2022-02-08T10:57

2022-02-08T11:35

эммануэль макрон

франция

москва

киев

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Москве, выехал из гостиницы в центре города и отправился в столичный аэропорт, откуда он вылетит в Киев, передает корреспондент РИА Новости.Накануне Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, встреча продлилась более пяти часов, уже после полуночи президенты на совместной пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.После переговоров Макрон в сопровождении делегации прогулялся по Красной площади.Во вторник у французского лидера запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне Макрон пообещал, что в ходе беседы с Зеленским скажет ему, что выполнение минских соглашений может привести к прогрессу по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.Ожидается, что после визита французского лидера в Киев Макрон и Путин вновь побеседуют по телефону. Ранее Путин заявил, что ряд идей французского президента, о которых пока ещё рано говорить, "вполне возможны, чтобы положить их в основу дальнейших шагов по Украине".

https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html

франция

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эммануэль макрон, франция, москва, киев