10:57 08.02.2022 (обновлено: 11:35 08.02.2022)
Макрон отправился в московский аэропорт, откуда вылетит в Киев
Президент Франции Макрон отправился в московский аэропорт, откуда вылетит в Киев
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Москве, выехал из гостиницы в центре города и отправился в столичный аэропорт, откуда он вылетит в Киев, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, встреча продлилась более пяти часов, уже после полуночи президенты на совместной пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.
После переговоров Макрон в сопровождении делегации прогулялся по Красной площади.
Во вторник у французского лидера запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне Макрон пообещал, что в ходе беседы с Зеленским скажет ему, что выполнение минских соглашений может привести к прогрессу по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Ожидается, что после визита французского лидера в Киев Макрон и Путин вновь побеседуют по телефону. Ранее Путин заявил, что ряд идей французского президента, о которых пока ещё рано говорить, "вполне возможны, чтобы положить их в основу дальнейших шагов по Украине".