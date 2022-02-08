https://ria.ru/20220208/lifty-1772720349.html

Более 350 лифтов заменят на юге Москвы в этом году

Более 350 лифтов заменят на юге Москвы в этом году - РИА Новости, 14.02.2022

Более 350 лифтов заменят на юге Москвы в этом году

Более 350 новых лифтов установят в домах на юге столицы по программе капитального ремонта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-08T09:00

2022-02-08T09:00

2022-02-14T14:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

ювао (москва)

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Более 350 новых лифтов установят в домах на юге столицы по программе капитального ремонта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы."В этом году по программе капитального ремонта в домах на юге столицы установят 351 новый лифт. Южный административный округ стал вторым по их количеству. Он уступает только ЮВАО, где обновят 391 подъемник", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что больше всего лифтов заменят в доме 34 на Ясеневой улице, у него 12 этажей и 12 подъездов. В каждом из них установят по два лифта.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в 2022 году планируем заменить более 2,2 тысячи лифтов.

https://realty.ria.ru/20211130/lifty-1761430859.html

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петр бирюков, ювао (москва), городское хозяйство москвы, москва