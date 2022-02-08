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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220208/lifty-1772720349.html
Более 350 лифтов заменят на юге Москвы в этом году
Более 350 лифтов заменят на юге Москвы в этом году - РИА Новости, 14.02.2022
Более 350 лифтов заменят на юге Москвы в этом году
Более 350 новых лифтов установят в домах на юге столицы по программе капитального ремонта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-08T09:00
2022-02-14T14:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Более 350 новых лифтов установят в домах на юге столицы по программе капитального ремонта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы."В этом году по программе капитального ремонта в домах на юге столицы установят 351 новый лифт. Южный административный округ стал вторым по их количеству. Он уступает только ЮВАО, где обновят 391 подъемник", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что больше всего лифтов заменят в доме 34 на Ясеневой улице, у него 12 этажей и 12 подъездов. В каждом из них установят по два лифта.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в 2022 году планируем заменить более 2,2 тысячи лифтов.
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петр бирюков, ювао (москва), городское хозяйство москвы, москва
09:00 08.02.2022 (обновлено: 14:44 14.02.2022)
 

Более 350 лифтов заменят на юге Москвы в этом году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНовый лифт
Новый лифт - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Новый лифт
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Более 350 новых лифтов установят в домах на юге столицы по программе капитального ремонта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В этом году по программе капитального ремонта в домах на юге столицы установят 351 новый лифт. Южный административный округ стал вторым по их количеству. Он уступает только ЮВАО, где обновят 391 подъемник", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что больше всего лифтов заменят в доме 34 на Ясеневой улице, у него 12 этажей и 12 подъездов. В каждом из них установят по два лифта.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в 2022 году планируем заменить более 2,2 тысячи лифтов.
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