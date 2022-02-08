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Мишустин поручил губернаторам лично заниматься вопросами борьбы с COVID-19
Мишустин поручил губернаторам лично заниматься вопросами борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022
Мишустин поручил губернаторам лично заниматься вопросами борьбы с COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил губернаторов продолжать лично заниматься вопросами борьбы с коронавирусом. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:16
2022-02-08T16:16
2022-02-08T16:16
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
михаил мишустин
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил губернаторов продолжать лично заниматься вопросами борьбы с коронавирусом."Я хочу обратиться ко всем главам регионов. Пожалуйста, продолжайте лично заниматься всеми вопросами, которые касаются борьбы с коронавирусом, контролируйте, как идет оказание помощи гражданам, и внимательно следите за обеспечением препаратами тех, кто лечится амбулаторно. Сейчас в поликлиники поступает большое количество обращений и все, кому нужно, должны получать необходимые лекарства. Решение этих задач должно быть приоритетом", - сказал премьер на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он также попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову и дальше держать на контроле выполнение в регионах эпидрекомендаций.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирусы
Мишустин поручил губернаторам лично заниматься вопросами борьбы с COVID-19
Премьер Мишустин поручил губернаторам лично заниматься вопросами борьбы с коронавирусом