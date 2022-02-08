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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771710069.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в двух возрастных группах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в двух возрастных группах - РИА Новости, 08.02.2022
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в двух возрастных группах
Максимальный прирост заболеваемости коронавирусом отмечается в РФ среди детей до 1 года и взрослых старше 65 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:03
2022-02-08T16:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
анна попова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Максимальный прирост заболеваемости коронавирусом отмечается в РФ среди детей до 1 года и взрослых старше 65 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хочу отметить, что тот рост, который мы наблюдаем по всей территории Российской Федерации, - это рост во всех возрастных группах. Но важно, максимальный прирост за последнюю неделю, за прошедшую неделю - это прирост в группе детей до одного года и это среди взрослых старше 65 лет", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.По ее словам, "распространение инфекции достигло этих возрастных категорий, и эти возрастные категории, являясь группами риска по течению заболевания, по осложнениям заболевания, сегодня становятся и группами эпидемического риска, потому что именно здесь сегодня максимально регистрируется инфекция"."На это нужно обратить внимание, планируя противоэпидемические мероприятия", - подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20220208/ogranicheniya-1771702914.html
https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771701481.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, анна попова
16:03 08.02.2022 (обновлено: 16:06 08.02.2022)
 
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в двух возрастных группах

Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость COVID-19 растет среди детей и людей 65+

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в "красную зону" Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медицинский работник у входа в "красную зону" Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Максимальный прирост заболеваемости коронавирусом отмечается в РФ среди детей до 1 года и взрослых старше 65 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Хочу отметить, что тот рост, который мы наблюдаем по всей территории Российской Федерации, - это рост во всех возрастных группах. Но важно, максимальный прирост за последнюю неделю, за прошедшую неделю - это прирост в группе детей до одного года и это среди взрослых старше 65 лет", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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По ее словам, "распространение инфекции достигло этих возрастных категорий, и эти возрастные категории, являясь группами риска по течению заболевания, по осложнениям заболевания, сегодня становятся и группами эпидемического риска, потому что именно здесь сегодня максимально регистрируется инфекция".
"На это нужно обратить внимание, планируя противоэпидемические мероприятия", - подчеркнула Попова.
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