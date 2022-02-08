https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771700010.html

В России развернули 211 тысяч коек для пациентов с COVID-19

В России развернули 211 тысяч коек для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022

В России развернули 211 тысяч коек для пациентов с COVID-19

В РФ развернуто 211 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, мест достаточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:27

2022-02-08T15:27

2022-02-08T15:40

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В РФ развернуто 211 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, мест достаточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня развёрнуто 211 тысяч коек специально оборудованных, и все они оснащены по нормативам, установленным Министерством здравоохранения", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.По его словам, проблем с госпитализацией нет.

https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771697243.html

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общество, коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мурашко