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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771700010.html
В России развернули 211 тысяч коек для пациентов с COVID-19
В России развернули 211 тысяч коек для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022
В России развернули 211 тысяч коек для пациентов с COVID-19
В РФ развернуто 211 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, мест достаточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:27
2022-02-08T15:40
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В РФ развернуто 211 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, мест достаточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня развёрнуто 211 тысяч коек специально оборудованных, и все они оснащены по нормативам, установленным Министерством здравоохранения", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.По его словам, проблем с госпитализацией нет.
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общество, коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мурашко
15:27 08.02.2022 (обновлено: 15:40 08.02.2022)
 
В России развернули 211 тысяч коек для пациентов с COVID-19

В России развернули 211 тысяч коек для пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В РФ развернуто 211 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, мест достаточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня развёрнуто 211 тысяч коек специально оборудованных, и все они оснащены по нормативам, установленным Министерством здравоохранения", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
По его словам, проблем с госпитализацией нет.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
15:17Распространение коронавируса
Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМихаил Мурашко
 
 
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