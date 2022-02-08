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Мурашко заявил о росте числа амбулаторных пациентов с COVID-19
Мурашко заявил о росте числа амбулаторных пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022
Мурашко заявил о росте числа амбулаторных пациентов с COVID-19
Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов с COVID - более чем в 2 раза выше, чем на пике прошлой осенью, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:26
2022-02-08T15:42
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов с COVID - более чем в 2 раза выше, чем на пике прошлой осенью, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник."Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов. Сегодня их число более, чем в два раза, превысило пик, который мы отмечали в осенний период октября – ноября, и всё это фактически ложится основной нагрузкой на амбулаторно-поликлинический этап", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
15:26 08.02.2022 (обновлено: 15:42 08.02.2022)
 
Мурашко заявил о росте числа амбулаторных пациентов с COVID-19

Глава Минздрава Мурашко заявил о росте числа амбулаторных пациентов с COVID-19

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов с COVID - более чем в 2 раза выше, чем на пике прошлой осенью, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник.
"Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов. Сегодня их число более, чем в два раза, превысило пик, который мы отмечали в осенний период октября – ноября, и всё это фактически ложится основной нагрузкой на амбулаторно-поликлинический этап", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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