https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771699507.html

Мурашко заявил о росте числа амбулаторных пациентов с COVID-19

Мурашко заявил о росте числа амбулаторных пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022

Мурашко заявил о росте числа амбулаторных пациентов с COVID-19

Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов с COVID - более чем в 2 раза выше, чем на пике прошлой осенью, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:26

2022-02-08T15:26

2022-02-08T15:42

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов с COVID - более чем в 2 раза выше, чем на пике прошлой осенью, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник."Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов. Сегодня их число более, чем в два раза, превысило пик, который мы отмечали в осенний период октября – ноября, и всё это фактически ложится основной нагрузкой на амбулаторно-поликлинический этап", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20220208/kovid-1771701825.html

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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество