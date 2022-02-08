https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771697982.html

Собянин заявил о росте числа госпитализаций тяжелых больных

Собянин заявил о росте числа госпитализаций тяжелых больных - РИА Новости, 08.02.2022

Собянин заявил о росте числа госпитализаций тяжелых больных

Госпитализация тяжелых больных коронавирусом в стационары Москвы на прошлой неделе увеличилась на 15%, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:20

2022-02-08T15:20

2022-02-08T15:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

коронавирус в россии

сергей собянин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Госпитализация тяжелых больных коронавирусом в стационары Москвы на прошлой неделе увеличилась на 15%, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."Тем не менее стационарное звено, поступление тяжёлых больных, за прошлую неделю увеличилось на 15%, естественно, что на неделю идёт сдвижка больных, которые болеют в средней и тяжелой степени. Надеемся, что на эту неделе будет видно снижение и объёма госпитализаций", - сказал Собянин на Президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.

https://ria.ru/20220208/skoraya-1771698348.html

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коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, сергей собянин