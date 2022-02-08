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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771697982.html
Собянин заявил о росте числа госпитализаций тяжелых больных
Собянин заявил о росте числа госпитализаций тяжелых больных - РИА Новости, 08.02.2022
Собянин заявил о росте числа госпитализаций тяжелых больных
Госпитализация тяжелых больных коронавирусом в стационары Москвы на прошлой неделе увеличилась на 15%, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:20
2022-02-08T15:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
сергей собянин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Госпитализация тяжелых больных коронавирусом в стационары Москвы на прошлой неделе увеличилась на 15%, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."Тем не менее стационарное звено, поступление тяжёлых больных, за прошлую неделю увеличилось на 15%, естественно, что на неделю идёт сдвижка больных, которые болеют в средней и тяжелой степени. Надеемся, что на эту неделе будет видно снижение и объёма госпитализаций", - сказал Собянин на Президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
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коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, сергей собянин
15:20 08.02.2022 (обновлено: 15:30 08.02.2022)
 
Собянин заявил о росте числа госпитализаций тяжелых больных

Мэр Москвы Собянин заявил о росте числа госпитализаций тяжелых больных на 15 процентов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Госпитализация тяжелых больных коронавирусом в стационары Москвы на прошлой неделе увеличилась на 15%, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Тем не менее стационарное звено, поступление тяжёлых больных, за прошлую неделю увеличилось на 15%, естественно, что на неделю идёт сдвижка больных, которые болеют в средней и тяжелой степени. Надеемся, что на эту неделе будет видно снижение и объёма госпитализаций", - сказал Собянин на Президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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