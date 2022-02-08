https://ria.ru/20220208/kontseptsiya-1771594116.html
Президент Казахстана утвердил концепцию антикоррупционной политики
Президент Казахстана утвердил концепцию антикоррупционной политики - РИА Новости, 08.02.2022
Президент Казахстана утвердил концепцию антикоррупционной политики
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении концепции антикоррупционной политики республики на 2022-2026 годы, документ опубликован в... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T07:25
2022-02-08T07:25
2022-02-08T07:25
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АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении концепции антикоррупционной политики республики на 2022-2026 годы, документ опубликован в системе нормативных правовых актов.Одной из первых ключевых проблем, требующих решения в среднесрочной перспективе, в концепции названа "бытовая" коррупция, обусловленная сохраняющимся взаимодействием граждан и предпринимателей с представителями государственных органов и организаций в повседневной жизни. По данным авторов документа, в структуре коррупционной преступности за последние три года значительную часть занимают факты взяточничества - более 50%.Еще одна ключевая проблема - недостаточная прозрачность закупок. В 2020 году доля государственных закупок в общей сумме бюджетных расходов составила 35%, или 7% в структуре ВВП Казахстана, "что демонстрирует весьма существенное экономическое влияние на рынок"."Такой оборот бюджетных средств усиливает коррупционную привлекательность системы государственных закупок. Каждое пятое коррупционное преступление совершено в данной сфере", - говорится в документе.В рамках реализации антикоррупционной политики, в частности, планируется решить проблему привилегированного доступа государственных предприятий к ресурсам, рынкам и финансам, который ставит частные компании в невыгодное положение и подрывает усилия по продвижению экономической диверсификации, прямых иностранных инвестиций и росту производительности, а также создает условия для коррупции. "Значительная часть государственных закупок распределяется безальтернативно между компаниями с государственным участием, что девальвирует возможность использования данного института для развития малого и среднего бизнеса", - отмечается в концепции.Кроме того, с целью исключения нерациональных капиталовложений, в особенности в государственном секторе, будет пересмотрен механизм оценки экономической обоснованности проектов, предусматривающих бюджетные вливания.
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казахстан, в мире
Президент Казахстана утвердил концепцию антикоррупционной политики
Президент Казахстана Токаев утвердил концепцию антикоррупционной политики до 2026 года
АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении концепции антикоррупционной политики республики на 2022-2026 годы, документ опубликован
в системе нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемые: Концепцию антикоррупционной политики Республики Казахстан
на 2022-2026 годы; изменения, которые вносятся в некоторые указы президента Республики Казахстан", - говорится в указе.
Одной из первых ключевых проблем, требующих решения в среднесрочной перспективе, в концепции названа "бытовая" коррупция, обусловленная сохраняющимся взаимодействием граждан и предпринимателей с представителями государственных органов и организаций в повседневной жизни. По данным авторов документа, в структуре коррупционной преступности за последние три года значительную часть занимают факты взяточничества - более 50%.
Еще одна ключевая проблема - недостаточная прозрачность закупок. В 2020 году доля государственных закупок в общей сумме бюджетных расходов составила 35%, или 7% в структуре ВВП Казахстана, "что демонстрирует весьма существенное экономическое влияние на рынок".
"Такой оборот бюджетных средств усиливает коррупционную привлекательность системы государственных закупок. Каждое пятое коррупционное преступление совершено в данной сфере", - говорится в документе.
В рамках реализации антикоррупционной политики, в частности, планируется решить проблему привилегированного доступа государственных предприятий к ресурсам, рынкам и финансам, который ставит частные компании в невыгодное положение и подрывает усилия по продвижению экономической диверсификации, прямых иностранных инвестиций и росту производительности, а также создает условия для коррупции. "Значительная часть государственных закупок распределяется безальтернативно между компаниями с государственным участием, что девальвирует возможность использования данного института для развития малого и среднего бизнеса", - отмечается в концепции.
Кроме того, с целью исключения нерациональных капиталовложений, в особенности в государственном секторе, будет пересмотрен механизм оценки экономической обоснованности проектов, предусматривающих бюджетные вливания.