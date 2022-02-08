https://ria.ru/20220208/iznasilovanie-1771642909.html

В Ленинградской области проверят данные об изнасиловании девочки в больнице

В Ленинградской области проверят данные об изнасиловании девочки в больнице - РИА Новости, 08.02.2022

В Ленинградской области проверят данные об изнасиловании девочки в больнице

Прокуратура организовала проверку информации об изнасиловании девочки в Тихвинской межрайонной больнице в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:54

2022-02-08T11:54

2022-02-08T12:05

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации об изнасиловании девочки в Тихвинской межрайонной больнице в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного ведомства."Тихвинской городской прокуратурой организована проверка сообщения о склонении к употреблению наркотических средств и изнасиловании несовершеннолетней в ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ", - сказано в сообщении.Проверка следственными органами поставлена ведомством на контроль.Как сообщили местные СМИ, охранник больницы опоил 16-летнюю девочку неизвестным веществом, после чего изнасиловал, на данный момент мужчина задержан.

https://ria.ru/20220207/iznasilovanie-1771483030.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область