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В Ленинградской области проверят данные об изнасиловании девочки в больнице
В Ленинградской области проверят данные об изнасиловании девочки в больнице - РИА Новости, 08.02.2022
В Ленинградской области проверят данные об изнасиловании девочки в больнице
Прокуратура организовала проверку информации об изнасиловании девочки в Тихвинской межрайонной больнице в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:54
2022-02-08T12:05
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации об изнасиловании девочки в Тихвинской межрайонной больнице в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного ведомства."Тихвинской городской прокуратурой организована проверка сообщения о склонении к употреблению наркотических средств и изнасиловании несовершеннолетней в ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ", - сказано в сообщении.Проверка следственными органами поставлена ведомством на контроль.Как сообщили местные СМИ, охранник больницы опоил 16-летнюю девочку неизвестным веществом, после чего изнасиловал, на данный момент мужчина задержан.
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происшествия, ленинградская область
11:54 08.02.2022 (обновлено: 12:05 08.02.2022)
 
В Ленинградской области проверят данные об изнасиловании девочки в больнице

В Ленинградской области прокуратура проверит сообщения об изнасиловании девочки в больнице

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости
Прокуратура
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации об изнасиловании девочки в Тихвинской межрайонной больнице в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного ведомства.
"Тихвинской городской прокуратурой организована проверка сообщения о склонении к употреблению наркотических средств и изнасиловании несовершеннолетней в ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ", - сказано в сообщении.
Проверка следственными органами поставлена ведомством на контроль.
Как сообщили местные СМИ, охранник больницы опоил 16-летнюю девочку неизвестным веществом, после чего изнасиловал, на данный момент мужчина задержан.
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