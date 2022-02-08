https://ria.ru/20220208/iznasilovanie-1771642909.html
В Ленинградской области проверят данные об изнасиловании девочки в больнице
В Ленинградской области проверят данные об изнасиловании девочки в больнице - РИА Новости, 08.02.2022
В Ленинградской области проверят данные об изнасиловании девочки в больнице
Прокуратура организовала проверку информации об изнасиловании девочки в Тихвинской межрайонной больнице в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:54
2022-02-08T11:54
2022-02-08T12:05
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации об изнасиловании девочки в Тихвинской межрайонной больнице в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного ведомства."Тихвинской городской прокуратурой организована проверка сообщения о склонении к употреблению наркотических средств и изнасиловании несовершеннолетней в ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ", - сказано в сообщении.Проверка следственными органами поставлена ведомством на контроль.Как сообщили местные СМИ, охранник больницы опоил 16-летнюю девочку неизвестным веществом, после чего изнасиловал, на данный момент мужчина задержан.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область
11:54 08.02.2022 (обновлено: 12:05 08.02.2022)
В Ленинградской области проверят данные об изнасиловании девочки в больнице
В Ленинградской области прокуратура проверит сообщения об изнасиловании девочки в больнице