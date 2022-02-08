https://ria.ru/20220208/investory-1771666862.html

Бочкарев: инвесторы построят в Москве четыре ледовые арены за два года

Бочкарев: инвесторы построят в Москве четыре ледовые арены за два года - РИА Новости, 08.02.2022

Бочкарев: инвесторы построят в Москве четыре ледовые арены за два года

Инвесторы планируют завершить строительство четырех новых ледовых арен в Москве до конца 2023 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:23

2022-02-08T13:23

2022-02-08T13:23

стройкомплекс москвы

москва

андрей бочкарев

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МОСКВА, 8 фев - РИА Недвижимость. Инвесторы планируют завершить строительство четырех новых ледовых арен в Москве до конца 2023 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв.Как уточнил заммэра, среди них ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках и спортивный учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" в районе Тропарёво-Никулино.Ранее он сообщил, что в 2022-2024 годах в Москве за счет городского бюджета планируется возвести более 200 объектов социальной инфраструктуры, в том числе здравоохранения, образования, спорта и культуры.

https://ria.ru/20220207/pechatniki-1771453514.html

москва

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стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев