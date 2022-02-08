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Бочкарев: инвесторы построят в Москве четыре ледовые арены за два года
Бочкарев: инвесторы построят в Москве четыре ледовые арены за два года - РИА Новости, 08.02.2022
Бочкарев: инвесторы построят в Москве четыре ледовые арены за два года
Инвесторы планируют завершить строительство четырех новых ледовых арен в Москве до конца 2023 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:23
2022-02-08T13:23
2022-02-08T13:23
стройкомплекс москвы
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Недвижимость. Инвесторы планируют завершить строительство четырех новых ледовых арен в Москве до конца 2023 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв.Как уточнил заммэра, среди них ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках и спортивный учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" в районе Тропарёво-Никулино.Ранее он сообщил, что в 2022-2024 годах в Москве за счет городского бюджета планируется возвести более 200 объектов социальной инфраструктуры, в том числе здравоохранения, образования, спорта и культуры.
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стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев
МОСКВА, 8 фев - РИА Недвижимость. Инвесторы планируют завершить строительство четырех новых ледовых арен в Москве до конца 2023 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв.
"Строительство новых спортивных объектов является одним из ключевых направлений работы по развитию социальной инфраструктуры Москвы
, при этом в этой работе активно участвуют инвесторы. Сегодня за счет внебюджетных средств в городе строятся четыре ледовых дворца, ввод которых запланирован на 2022-2023 годы", – рассказал он.
Как уточнил заммэра, среди них ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках и спортивный учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" в районе Тропарёво-Никулино.
"Также за счет средств адресной инвестиционной программы (АИП) городом запланировано возведение еще нескольких таких объектов. Например, строительство спортивного комплекса с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" и ледового дворца спортивной школы "Самбо-70", – добавил Бочкарёв.
Ранее он сообщил, что в 2022-2024 годах в Москве за счет городского бюджета планируется возвести более 200 объектов социальной инфраструктуры, в том числе здравоохранения, образования, спорта и культуры.