https://ria.ru/20220208/imuschestvo-1771605735.html

"Партия Роста" против права на арест имущества налогоплательщика до суда

"Партия Роста" против права на арест имущества налогоплательщика до суда - РИА Новости, 08.02.2022

"Партия Роста" против права на арест имущества налогоплательщика до суда

"Партия Роста" выступила против законопроекта, который дает налоговой службе право арестовывать имущество предприятия-налогоплательщика на период проведения... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:17

2022-02-08T09:17

2022-02-08T09:17

экономика

вячеслав володин

борис титов

госдума рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Партия Роста" выступила против законопроекта, который дает налоговой службе право арестовывать имущество предприятия-налогоплательщика на период проведения выездной проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.Законопроект "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" был внесён на рассмотрение Госдумы 17 января этого года. Он предусматривает новую функцию налоговой службы - "наложение предварительных обеспечительных мер на имущество организации или индивидуального предпринимателя после составления акта камеральной проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки".Отмечается, что лидер партии Борис Титов обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, направив письмо с просьбой снять законопроект с рассмотрения.По его мнению, принятие закона приведет к ухудшению положения хозяйствующих субъектов, так как вся полнота власти будет у налоговых органов – "начиная от начисления налогов, и заканчивая арестом имущества предприятий".Также, по его мнению, законопроект ущемляет права предпринимателей.

https://ria.ru/20211201/partiya-1761707874.html

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экономика, вячеслав володин, борис титов, госдума рф