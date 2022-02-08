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"Партия Роста" против права на арест имущества налогоплательщика до суда
"Партия Роста" против права на арест имущества налогоплательщика до суда - РИА Новости, 08.02.2022
"Партия Роста" против права на арест имущества налогоплательщика до суда
"Партия Роста" выступила против законопроекта, который дает налоговой службе право арестовывать имущество предприятия-налогоплательщика на период проведения... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:17
2022-02-08T09:17
экономика
вячеслав володин
борис титов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Партия Роста" выступила против законопроекта, который дает налоговой службе право арестовывать имущество предприятия-налогоплательщика на период проведения выездной проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.Законопроект "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" был внесён на рассмотрение Госдумы 17 января этого года. Он предусматривает новую функцию налоговой службы - "наложение предварительных обеспечительных мер на имущество организации или индивидуального предпринимателя после составления акта камеральной проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки".Отмечается, что лидер партии Борис Титов обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, направив письмо с просьбой снять законопроект с рассмотрения.По его мнению, принятие закона приведет к ухудшению положения хозяйствующих субъектов, так как вся полнота власти будет у налоговых органов – "начиная от начисления налогов, и заканчивая арестом имущества предприятий".Также, по его мнению, законопроект ущемляет права предпринимателей.
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экономика, вячеслав володин, борис титов, госдума рф
09:17 08.02.2022
 
"Партия Роста" против права на арест имущества налогоплательщика до суда

"Партия Роста" выступила против права на арест имущества налогоплательщика до решения суда

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБорис Титов на съезде партии "Партия Роста"
Борис Титов на съезде партии Партия Роста - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Борис Титов на съезде партии "Партия Роста". Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Партия Роста" выступила против законопроекта, который дает налоговой службе право арестовывать имущество предприятия-налогоплательщика на период проведения выездной проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Законопроект "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" был внесён на рассмотрение Госдумы 17 января этого года. Он предусматривает новую функцию налоговой службы - "наложение предварительных обеспечительных мер на имущество организации или индивидуального предпринимателя после составления акта камеральной проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки".
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Отмечается, что лидер партии Борис Титов обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, направив письмо с просьбой снять законопроект с рассмотрения.
"Данный механизм может стать очередным рычагом давления на бизнес. В настоящее время любой акт камеральной налоговой проверки может быть оспорен в суде, поскольку он отражает лишь мнение одной стороны – инспектора. Поэтому и наложение ареста имущества должно происходить только по решению суда", - цитирует Титова пресс-служба партии.
По его мнению, принятие закона приведет к ухудшению положения хозяйствующих субъектов, так как вся полнота власти будет у налоговых органов – "начиная от начисления налогов, и заканчивая арестом имущества предприятий".
Также, по его мнению, законопроект ущемляет права предпринимателей.
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ЭкономикаВячеслав ВолодинБорис ТитовГосдума РФ
 
 
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