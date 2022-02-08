"Партия Роста" против права на арест имущества налогоплательщика до суда
"Партия Роста" выступила против права на арест имущества налогоплательщика до решения суда
Борис Титов на съезде партии "Партия Роста". Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Партия Роста" выступила против законопроекта, который дает налоговой службе право арестовывать имущество предприятия-налогоплательщика на период проведения выездной проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Законопроект "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" был внесён на рассмотрение Госдумы 17 января этого года. Он предусматривает новую функцию налоговой службы - "наложение предварительных обеспечительных мер на имущество организации или индивидуального предпринимателя после составления акта камеральной проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки".
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Отмечается, что лидер партии Борис Титов обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, направив письмо с просьбой снять законопроект с рассмотрения.
"Данный механизм может стать очередным рычагом давления на бизнес. В настоящее время любой акт камеральной налоговой проверки может быть оспорен в суде, поскольку он отражает лишь мнение одной стороны – инспектора. Поэтому и наложение ареста имущества должно происходить только по решению суда", - цитирует Титова пресс-служба партии.
По его мнению, принятие закона приведет к ухудшению положения хозяйствующих субъектов, так как вся полнота власти будет у налоговых органов – "начиная от начисления налогов, и заканчивая арестом имущества предприятий".
Также, по его мнению, законопроект ущемляет права предпринимателей.