https://ria.ru/20220208/gazoprovod-1771623528.html

МИД: Россия готова соблюдать правила ЕС сертификации "Северного потока — 2"

МИД: Россия готова соблюдать правила ЕС сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.02.2022

МИД: Россия готова соблюдать правила ЕС сертификации "Северного потока — 2"

Россия готова соблюдать европейские правила при сертификации "Северного потока — 2", но при этом надеется на отсутствие искусственных увязок, заявил в интервью... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:48

2022-02-08T10:48

2022-02-08T10:48

экономика

россия

сша

москва

nord stream 2 ag

газпром

северный поток — 2

александр панкин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия готова соблюдать европейские правила при сертификации "Северного потока — 2", но при этом надеется на отсутствие искусственных увязок, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Приходится многократно разъяснять, что "Северный поток — 2" – исключительно экономический проект, который выгоден европейским потребителям. Готовы соблюдать европейские правила при его сертификации, но со своей стороны надеемся на рациональный подход и отсутствие искусственных увязок", - подчеркнул дипломат.РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Строительство газопровода "Северный поток — 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток — 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/sevpotok-1771609846.html

https://ria.ru/20220208/ugroza-1771584859.html

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сша

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экономика, россия, сша, москва, nord stream 2 ag, газпром, северный поток — 2, александр панкин