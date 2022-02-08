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https://ria.ru/20220208/fukusima-1771598663.html
TEPCO обследует внутреннюю часть первого реактора АЭС "Фукусима-1"
TEPCO обследует внутреннюю часть первого реактора АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 08.02.2022
TEPCO обследует внутреннюю часть первого реактора АЭС "Фукусима-1"
Компания-оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" TEPCO приступила к обследованию внутренней части первого реактора, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T08:23
2022-02-08T09:41
в мире
кндр (северная корея)
япония
южная корея
чернобыльская аэс
фукусима-1
терсо
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ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Компания-оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" TEPCO приступила к обследованию внутренней части первого реактора, сообщило агентство Киодо.Обследование должно было начаться 12 января и предполагало изучение состояния внутренней части реактора, где во время аварии 2011 года скопилось расплавленное радиоактивное топливо. Его количество и форма, в которой оно застыло, до их пор неизвестны, а без этих данных невозможно начать подготовку демонтажа реактора.В частности, планировалось направить в реактор шесть роботов с разными функциями. Однако перед началом работ выяснилось, что один из роботов не показывает данные радиации. Кроме того, одна из шести камер перестала показывать время.В рамках работ по обследованию внутренней части первого реактора предполагается сделать снимки фрагментов расплавившегося топлива.Изначально предполагалось, что данный этап работ продлится до августа, однако из-за переноса начала работ новый срок окончания обследования пока неизвестен.В результате землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла сильнейшая в истории после Чернобыля авария на атомном объекте. Из-за утечек радиации были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. Благодаря дезактивации в части из них режим эвакуации снят, и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.В конце апреля правительство Японии приняло решение с 2023 года разрешить сброс в океан воды, прошедшей обработку в системе ALPS, которая очищает радиоактивную воду от 62 радиоактивных элементов, за исключением трития. Это решение вызвало озабоченность России, Китая, Южной Кореи и КНДР. В то же время МАГАТЭ заявило о поддержке этого решения и намерении направить группу специалистов для мониторинга.
https://ria.ru/20211214/tseziy-1763629483.html
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в мире, кндр (северная корея), япония, южная корея, чернобыльская аэс, фукусима-1, терсо
08:23 08.02.2022 (обновлено: 09:41 08.02.2022)
 
TEPCO обследует внутреннюю часть первого реактора АЭС "Фукусима-1"

TEPCO обследует внутреннюю часть первого реактора аварийной японской АЭС "Фукусима-1"

© REUTERS / KYODOВид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / KYODO
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония. Архивное фото
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ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Компания-оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" TEPCO приступила к обследованию внутренней части первого реактора, сообщило агентство Киодо.
Обследование должно было начаться 12 января и предполагало изучение состояния внутренней части реактора, где во время аварии 2011 года скопилось расплавленное радиоактивное топливо. Его количество и форма, в которой оно застыло, до их пор неизвестны, а без этих данных невозможно начать подготовку демонтажа реактора.
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В частности, планировалось направить в реактор шесть роботов с разными функциями. Однако перед началом работ выяснилось, что один из роботов не показывает данные радиации. Кроме того, одна из шести камер перестала показывать время.
В рамках работ по обследованию внутренней части первого реактора предполагается сделать снимки фрагментов расплавившегося топлива.
Изначально предполагалось, что данный этап работ продлится до августа, однако из-за переноса начала работ новый срок окончания обследования пока неизвестен.
В результате землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла сильнейшая в истории после Чернобыля авария на атомном объекте. Из-за утечек радиации были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. Благодаря дезактивации в части из них режим эвакуации снят, и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.
В конце апреля правительство Японии приняло решение с 2023 года разрешить сброс в океан воды, прошедшей обработку в системе ALPS, которая очищает радиоактивную воду от 62 радиоактивных элементов, за исключением трития. Это решение вызвало озабоченность России, Китая, Южной Кореи и КНДР. В то же время МАГАТЭ заявило о поддержке этого решения и намерении направить группу специалистов для мониторинга.
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В миреКНДР (Северная Корея)ЯпонияЮжная КореяЧернобыльская АЭСФукусима-1ТЕРСО
 
 
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