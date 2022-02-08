08:23 08.02.2022 (обновлено: 09:41 08.02.2022)
TEPCO обследует внутреннюю часть первого реактора АЭС "Фукусима-1"
TEPCO обследует внутреннюю часть первого реактора аварийной японской АЭС "Фукусима-1"
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Компания-оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" TEPCO приступила к обследованию внутренней части первого реактора, сообщило агентство Киодо.
Обследование должно было начаться 12 января и предполагало изучение состояния внутренней части реактора, где во время аварии 2011 года скопилось расплавленное радиоактивное топливо. Его количество и форма, в которой оно застыло, до их пор неизвестны, а без этих данных невозможно начать подготовку демонтажа реактора.
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В частности, планировалось направить в реактор шесть роботов с разными функциями. Однако перед началом работ выяснилось, что один из роботов не показывает данные радиации. Кроме того, одна из шести камер перестала показывать время.
В рамках работ по обследованию внутренней части первого реактора предполагается сделать снимки фрагментов расплавившегося топлива.
Изначально предполагалось, что данный этап работ продлится до августа, однако из-за переноса начала работ новый срок окончания обследования пока неизвестен.
В результате землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла сильнейшая в истории после Чернобыля авария на атомном объекте. Из-за утечек радиации были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. Благодаря дезактивации в части из них режим эвакуации снят, и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.
В конце апреля правительство Японии приняло решение с 2023 года разрешить сброс в океан воды, прошедшей обработку в системе ALPS, которая очищает радиоактивную воду от 62 радиоактивных элементов, за исключением трития. Это решение вызвало озабоченность России, Китая, Южной Кореи и КНДР. В то же время МАГАТЭ заявило о поддержке этого решения и намерении направить группу специалистов для мониторинга.
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