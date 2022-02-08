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Россия продолжит линию на импортозамещение, заявили в МИД
Россия продолжит линию на импортозамещение, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2022
Россия продолжит линию на импортозамещение, заявили в МИД
Россия планирует и дальше создавать надежную финансовую инфраструктуру, а также продолжать линию на импортозамещение, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:30
2022-02-08T10:35
в мире
сергей лавров
александр панкин
россия
киев
сша
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия планирует и дальше создавать надежную финансовую инфраструктуру, а также продолжать линию на импортозамещение, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости."Со своей стороны, в условиях действия незаконных ограничительных мер ряда стран, вне зависимости от текущей позиции Вашингтона или Брюсселя, планируем и дальше планомерно создавать надежную финансовую инфраструктуру, которая обеспечивала бы как государству, так и российскому бизнесу выход на внешние рынки капитала, а также продолжать линию на импортозамещение", - заявил дипломат.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.А приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220208/bezopasnost-1771614382.html
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в мире, сергей лавров, александр панкин, россия, киев, сша, нато
10:30 08.02.2022 (обновлено: 10:35 08.02.2022)
 
Россия продолжит линию на импортозамещение, заявили в МИД

Замглавы МИД Панкин: Россия планирует укреплять финансовую инфраструктуру

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия планирует и дальше создавать надежную финансовую инфраструктуру, а также продолжать линию на импортозамещение, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
"Со своей стороны, в условиях действия незаконных ограничительных мер ряда стран, вне зависимости от текущей позиции Вашингтона или Брюсселя, планируем и дальше планомерно создавать надежную финансовую инфраструктуру, которая обеспечивала бы как государству, так и российскому бизнесу выход на внешние рынки капитала, а также продолжать линию на импортозамещение", - заявил дипломат.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
10:06
Россия работает над безопасностью своих торговых связей, заявили в МИД
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
А приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 12:55
Лавров ответил на претензии ЕС к России по политике импортозамещения
 
В миреСергей ЛавровАлександр ПанкинРоссияКиевСШАНАТО
 
 
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