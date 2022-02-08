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Официальный курс евро на среду снизился на 63 копейки
Официальный курс евро на среду снизился на 63 копейки - РИА Новости, 08.02.2022
Официальный курс евро на среду снизился на 63 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 62,61 копейки - до 85,892 рубля, курс доллара - на 37,64 копейки, до 75,3042 рубля,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:30
2022-02-08T13:30
2022-02-08T13:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 62,61 копейки - до 85,892 рубля, курс доллара - на 37,64 копейки, до 75,3042 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 48,88 копейки, составив 80,0687 рубля.
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экономика, россия, евро
Официальный курс евро на среду снизился на 63 копейки
Официальный курс евро на среду снизился на 63 копейки, до 85,89 рубля