https://ria.ru/20220208/dzerzhinsk-1771682282.html

В Дзержинске рассказали о семье родившегося в коллекторе ребенка

В Дзержинске рассказали о семье родившегося в коллекторе ребенка - РИА Новости, 08.02.2022

В Дзержинске рассказали о семье родившегося в коллекторе ребенка

Младенец, появившийся на свет в тепловом коллекторе в Дзержинске Нижегородской области - третий сын в семье, мать детей не замужем, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:28

2022-02-08T14:28

2022-02-08T14:28

происшествия

дзержинский

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Младенец, появившийся на свет в тепловом коллекторе в Дзержинске Нижегородской области - третий сын в семье, мать детей не замужем, сообщили РИА Новости в администрации города.В соцсетях и ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, как спасатели на носилках выносят женщину, еще один сотрудник держит на руках ребенка 2-3 лет. Сообщалось, что беременная женщина залезла в коллектор с двухлетним ребенком и родила там еще одного у него на глазах. В это время сопровождавший их мужчина ждал, когда все закончится, на улице. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Дзержинска, у женщины на улице внезапно начались схватки. Она забралась в коллектор и родила там ребенка. Находившийся с ней во время прогулки мужчина вызвал спасателей, полицию и скорую помощь."Женщина проживает в квартире в городе Дзержинске. Не замужем, трудоустроена, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком и воспитывает двоих детей школьного и дошкольного возрастов. Сын 13 лет учится в школе. По информации директора образовательного учреждения, исправно посещает занятия, опрятно выглядит и хорошо учится. Младший сын 2 лет воспитывается дома. Ранее семья на учете комиссии по делам несовершеннолетних города Дзержинска не состояла", - рассказали агентству в администрации города.По данным пресс-службы городской администрации, новорожденный мальчик находится в Дзержинском перинатальном центре. "Двухлетний сын при происшествии не пострадал и сейчас находится под присмотром врачей в Детской городской больнице № 8, а старший 13-летний сын - у родственников в Дзержинске", - добавили в пресс-службе.В свою очередь в Дзержинском перинатальном центре сообщили, что вес новорожденного составляет 1,9 килограмма. Состояние малыша и его матери стабильное, они находятся под наблюдением специалистов.

https://ria.ru/20220208/rody-1771649998.html

дзержинский

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происшествия, дзержинский