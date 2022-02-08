https://ria.ru/20220208/diplomatiya-1771590575.html

В США оценили возможность дипломатического урегулирования вокруг Украины

В США оценили возможность дипломатического урегулирования вокруг Украины - РИА Новости, 08.02.2022

В США оценили возможность дипломатического урегулирования вокруг Украины

Американские военные видят сохраняющиеся "время и место" для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T06:05

2022-02-08T06:05

2022-02-08T06:07

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Американские военные видят сохраняющиеся "время и место" для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Кирби добавил, что Россия может "легко" снять напряженность, отведя от границы с Украиной часть размещенных там сил.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220208/otvet-1771582941.html

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в мире, россия, украина, нато, сша