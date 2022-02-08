https://ria.ru/20220208/deti-1771644005.html

СК проверяет данные о матери из Тольятти, держащей детей в грязи и голоде

СК проверяет данные о матери из Тольятти, держащей детей в грязи и голоде - РИА Новости, 08.02.2022

СК проверяет данные о матери из Тольятти, держащей детей в грязи и голоде

Следователи начали проверку после публикаций о том, что жительница Тольятти воспитывает детей в антисанитарных условиях, у них нет еды и одежды, сообщает... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:57

2022-02-08T11:57

2022-02-08T11:57

происшествия

самарская область

россия

тольятти

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 8 фев – РИА Новости. Следователи начали проверку после публикаций о том, что жительница Тольятти воспитывает детей в антисанитарных условиях, у них нет еды и одежды, сообщает пресс-служба СУСК по Самарской области.Ранее волонтеры общественной организации "Право на счастье" сообщили, что посетили многодетную мать в Тольятти. Они рассказали, что дети были неухоженными и голодными, двухлетняя девочка была без одежды, а матрас, на котором она спит, был грязным. Волонтеры также написали, что по всей квартире валяются бутылки от спиртного, летают мухи, везде грязно.В СУСК по Самарской области сообщили, что проверяют информацию о том, что женщина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным и проявляет агрессию по отношению к соседям. По данным ведомства, следователи также проверят данные, что трое малолетних детей проживают в квартире в антисанитарных условиях, а мать применяет к ним методы воспитания, доставляющие физические страдания. По данным прокуратуры региона, из сообщений также следует, что у детей нет еды и одежды."Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти… по данному факту начата доследственная проверка по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 117 УК РФ (истязание), статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.Прокуратура Тольятти также организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних.

https://ria.ru/20220127/sud-1769821176.html

https://ria.ru/20211228/sud-1765797176.html

самарская область

россия

тольятти

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происшествия, самарская область, россия, тольятти, следственный комитет россии (ск рф)