https://ria.ru/20220208/but-1771602819.html

В спецблоке тюрьмы, где содержится Бут, нет COVID-19, сообщила его супруга

В спецблоке тюрьмы, где содержится Бут, нет COVID-19, сообщила его супруга - РИА Новости, 08.02.2022

В спецблоке тюрьмы, где содержится Бут, нет COVID-19, сообщила его супруга

В спецблоке коммуникационного контроля американской тюрьмы, в которой отбывает 25-летний срок заключения российский бизнесмен Виктор Бут, обвиненный в США в... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:53

2022-02-08T08:53

2022-02-08T08:53

в мире

сша

таиланд

нью-йорк (город)

виктор бут

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В спецблоке коммуникационного контроля американской тюрьмы, в которой отбывает 25-летний срок заключения российский бизнесмен Виктор Бут, обвиненный в США в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, в настоящее время заболевших COVID-19 нет, сообщила РИА Новости жена россиянина Алла Бут."Когда мы разговаривали в позапрошлый четверг, Виктор сказал, что в его блоке заражений ковидом сейчас нет", - сказала она агентству.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".

https://ria.ru/20220208/but-1771596959.html

https://ria.ru/20220208/but-1771600954.html

сша

таиланд

нью-йорк (город)

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в мире, сша, таиланд, нью-йорк (город), виктор бут