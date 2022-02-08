Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/bundestag-1771785649.html
Псаки высказалась о молчании канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
Псаки высказалась о молчании канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 08.02.2022
Псаки высказалась о молчании канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки переадресовала правительству ФРГ вопрос одной о том, почему канцлер страны Олаф Шольц во время состоявшегося... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T23:40
2022-02-08T23:40
в мире
джо байден
россия
сша
москва
северный поток — 2
дженнифер псаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151527/65/1515276525_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_ed752ee0ff822c1b217ba37de0e5a89c.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки переадресовала правительству ФРГ вопрос одной о том, почему канцлер страны Олаф Шольц во время состоявшегося накануне визита в США ни разу не произнес название российского газопровода "Северный поток 2".Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Стоя с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц так и не произнес названия газопровода. Так же он поступил в эфире CNN, несмотря на усилия интервьюера.В ходе регулярного брифинга во вторник Псаки попросили объяснить, чем, по ее мнению, было вызвано настойчивое нежелание Шольца произносить название газопровода."Уверена, вы можете также задать этот вопрос германскому правительству. Я могу говорить лишь от лица нашей администрации. Вы уже слышали, как президент (Джо Байден) несколько раз за предыдущий день заявил о том, что наш союз очень крепок, что Германия является одним из наших ближайших союзников в мире", - сказала представитель Белого дома.Официальный Вашингтон уже много месяцев критикует российский газопровод, заявляя, что тот якобы усилит зависимость Европы от российского газа. Со своей стороны, новый канцлер ФРГ называет данный проект экономическим и призывает не связывать его с геополитикой.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
https://ria.ru/20220208/gazoprovod-1771772444.html
https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771785050.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151527/65/1515276525_590:173:3090:2048_1920x0_80_0_0_71d997ebedb364d201874bfce845cb2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, россия, сша, москва, северный поток — 2, дженнифер псаки
23:40 08.02.2022
 
Псаки высказалась о молчании канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"

Псаки переадресовала бундестагу вопрос о молчании Шольца по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБундестаг, Берлин, Германия
Бундестаг, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Бундестаг, Берлин, Германия
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки переадресовала правительству ФРГ вопрос одной о том, почему канцлер страны Олаф Шольц во время состоявшегося накануне визита в США ни разу не произнес название российского газопровода "Северный поток 2".
Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Стоя с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц так и не произнес названия газопровода. Так же он поступил в эфире CNN, несмотря на усилия интервьюера.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 20:25
Telegraph: Германия и США разошлись во взглядах по "Северному потоку — 2"
В ходе регулярного брифинга во вторник Псаки попросили объяснить, чем, по ее мнению, было вызвано настойчивое нежелание Шольца произносить название газопровода.
"Уверена, вы можете также задать этот вопрос германскому правительству. Я могу говорить лишь от лица нашей администрации. Вы уже слышали, как президент (Джо Байден) несколько раз за предыдущий день заявил о том, что наш союз очень крепок, что Германия является одним из наших ближайших союзников в мире", - сказала представитель Белого дома.
Официальный Вашингтон уже много месяцев критикует российский газопровод, заявляя, что тот якобы усилит зависимость Европы от российского газа. Со своей стороны, новый канцлер ФРГ называет данный проект экономическим и призывает не связывать его с геополитикой.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 23:28
Белый дом выступил против немедленных санкций против "Северного потока — 2"
 
В миреДжо БайденРоссияСШАМоскваСеверный поток — 2Дженнифер Псаки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала