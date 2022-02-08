https://ria.ru/20220208/bundestag-1771785649.html

Псаки высказалась о молчании канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"

Псаки высказалась о молчании канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 08.02.2022

Псаки высказалась о молчании канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки переадресовала правительству ФРГ вопрос одной о том, почему канцлер страны Олаф Шольц во время состоявшегося... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T23:40

2022-02-08T23:40

2022-02-08T23:40

в мире

джо байден

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северный поток — 2

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки переадресовала правительству ФРГ вопрос одной о том, почему канцлер страны Олаф Шольц во время состоявшегося накануне визита в США ни разу не произнес название российского газопровода "Северный поток 2".Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Стоя с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц так и не произнес названия газопровода. Так же он поступил в эфире CNN, несмотря на усилия интервьюера.В ходе регулярного брифинга во вторник Псаки попросили объяснить, чем, по ее мнению, было вызвано настойчивое нежелание Шольца произносить название газопровода."Уверена, вы можете также задать этот вопрос германскому правительству. Я могу говорить лишь от лица нашей администрации. Вы уже слышали, как президент (Джо Байден) несколько раз за предыдущий день заявил о том, что наш союз очень крепок, что Германия является одним из наших ближайших союзников в мире", - сказала представитель Белого дома.Официальный Вашингтон уже много месяцев критикует российский газопровод, заявляя, что тот якобы усилит зависимость Европы от российского газа. Со своей стороны, новый канцлер ФРГ называет данный проект экономическим и призывает не связывать его с геополитикой.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

https://ria.ru/20220208/gazoprovod-1771772444.html

https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771785050.html

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