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Туризм
https://ria.ru/20220208/aeroporty-1771625250.html
Аэропорты нескольких городов России не принимают самолеты из-за тумана
Аэропорты нескольких городов России не принимают самолеты из-за тумана - РИА Новости, 08.02.2022
Аэропорты нескольких городов России не принимают самолеты из-за тумана
Сильный туман не позволяет аэропортам Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка принимать самолеты, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:04
2022-02-08T11:04
туризм
туризм
липецк
белгород
курск
авиакомпания "азимут"
воронеж
новости - туризм
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ВОРОНЕЖ, 8 фев — РИА Новости. Сильный туман не позволяет аэропортам Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка принимать самолеты, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней."По причине ограниченной видимости в районе аэродрома аэропорта Белгорода (горизонтальная видимость составляет на данный момент 50 метров, вертикальная - 40 метров) задержаны на прилет два рейса: рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод и авиакомпании Red Wings из Домодедово", — сообщил представитель белгородского аэропорта.Он добавил, что, соответственно, задерживаются и вылеты этих воздушных судов из Белгорода.В аэропорту Воронежа вертикальная видимость составляет менее 30 метров, горизонтальная — 300 метров. Согласно онлайн-табло, из расписания выбились пять рейсов."У нас туман, морось, 200 метров видимость. Пока задерживается один рейс – из Москвы", — сказали в хабе Курска.В Липецке сейчас тоже туман. "Видимость метров 400, вертикальная – 60. Пока задерживается один рейс, из Домодедово", — сообщил представитель аэропорта, добавив, что улучшение погодных условий ожидается к 11 часам.
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туризм, липецк, белгород, курск, авиакомпания "азимут", воронеж, новости - туризм, туристы, аэропорты, авиакомпании, самолеты
11:04 08.02.2022
 
Аэропорты нескольких городов России не принимают самолеты из-за тумана

Аэропорты Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка не принимают самолеты из-за тумана

© Фото : InsiderМеждународный аэропорт Воронеж
Международный аэропорт Воронеж - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : Insider
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ВОРОНЕЖ, 8 фев — РИА Новости. Сильный туман не позволяет аэропортам Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка принимать самолеты, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней.
"По причине ограниченной видимости в районе аэродрома аэропорта Белгорода (горизонтальная видимость составляет на данный момент 50 метров, вертикальная - 40 метров) задержаны на прилет два рейса: рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод и авиакомпании Red Wings из Домодедово", — сообщил представитель белгородского аэропорта.
Он добавил, что, соответственно, задерживаются и вылеты этих воздушных судов из Белгорода.
В аэропорту Воронежа вертикальная видимость составляет менее 30 метров, горизонтальная — 300 метров. Согласно онлайн-табло, из расписания выбились пять рейсов.
"У нас туман, морось, 200 метров видимость. Пока задерживается один рейс – из Москвы", — сказали в хабе Курска.
В Липецке сейчас тоже туман. "Видимость метров 400, вертикальная – 60. Пока задерживается один рейс, из Домодедово", — сообщил представитель аэропорта, добавив, что улучшение погодных условий ожидается к 11 часам.
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ТуризмТуризмЛипецкБелгородКурскАвиакомпания "Азимут"ВоронежНовости - ТуризмтуристыАэропортыавиакомпаниисамолеты
 
 
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