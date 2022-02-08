https://ria.ru/20220208/aeroporty-1771625250.html

Аэропорты нескольких городов России не принимают самолеты из-за тумана

Аэропорты нескольких городов России не принимают самолеты из-за тумана - РИА Новости, 08.02.2022

Аэропорты нескольких городов России не принимают самолеты из-за тумана

Сильный туман не позволяет аэропортам Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка принимать самолеты, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:04

2022-02-08T11:04

2022-02-08T11:04

туризм

туризм

липецк

белгород

курск

авиакомпания "азимут"

воронеж

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96092/38/960923890_0:280:2592:1738_1920x0_80_0_0_9a541166ef3ffc5e5a275fb0fa87f0f0.jpg

ВОРОНЕЖ, 8 фев — РИА Новости. Сильный туман не позволяет аэропортам Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка принимать самолеты, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней."По причине ограниченной видимости в районе аэродрома аэропорта Белгорода (горизонтальная видимость составляет на данный момент 50 метров, вертикальная - 40 метров) задержаны на прилет два рейса: рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод и авиакомпании Red Wings из Домодедово", — сообщил представитель белгородского аэропорта.Он добавил, что, соответственно, задерживаются и вылеты этих воздушных судов из Белгорода.В аэропорту Воронежа вертикальная видимость составляет менее 30 метров, горизонтальная — 300 метров. Согласно онлайн-табло, из расписания выбились пять рейсов."У нас туман, морось, 200 метров видимость. Пока задерживается один рейс – из Москвы", — сказали в хабе Курска.В Липецке сейчас тоже туман. "Видимость метров 400, вертикальная – 60. Пока задерживается один рейс, из Домодедово", — сообщил представитель аэропорта, добавив, что улучшение погодных условий ожидается к 11 часам.

https://ria.ru/20220208/perelety-1771450305.html

липецк

белгород

курск

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, липецк, белгород, курск, авиакомпания "азимут", воронеж, новости - туризм, туристы, аэропорты, авиакомпании, самолеты