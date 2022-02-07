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Пойманного в центре Петербурга зайца вернули в лес
Пойманного в центре Петербурга зайца вернули в лес - РИА Новости, 07.02.2022
Пойманного в центре Петербурга зайца вернули в лес
Зайца-русака, которого в течение двух недель видели в Летнем саду и на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес, сообщает городской... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:22
2022-02-07T12:22
2022-02-07T12:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Зайца-русака, которого в течение двух недель видели в Летнем саду и на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.Отмечается, что заяц-русак сам пришел в город. Представители комитета совместно с биологами и сотрудниками Летнего сада сначала наблюдали за животным."В ходе наблюдений специалисты отметили, что заяц перестал бояться людей и стал осваивать технические помещения сада и арт-объекты. Притупление естественных инстинктов могло стать угрозой для жизни животного в условиях городской среды", - говорится в сообщении.Следы зайца в течение двух недель замечали в Летнем и Михайловском садах, на Марсовом поле.По словам Ахматовича, дальнейшее нахождение зайца в центре города могло причинить вред не только ему самому, но и растениям в городских садах - зимой русаки кормятся побегами и корой кустарников.Как сообщает комитет, было принято решение о возвращении животного в дикую природу. Его новым домом стала одна из особо охраняемых природных территорий Петербурга, где наблюдается наибольшее число особей популяции зайцев-русаков.
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санкт-петербург, общество
12:22 07.02.2022 (обновлено: 12:32 07.02.2022)
Пойманного в центре Петербурга зайца вернули в лес
Пойманного в Летнем саду в центре Петербурга зайца вернули в лес
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Зайца-русака, которого в течение двух недель видели в Летнем саду и на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Отмечается, что заяц-русак сам пришел в город. Представители комитета совместно с биологами и сотрудниками Летнего сада сначала наблюдали за животным.
"В ходе наблюдений специалисты отметили, что заяц перестал бояться людей и стал осваивать технические помещения сада и арт-объекты. Притупление естественных инстинктов могло стать угрозой для жизни животного в условиях городской среды", - говорится в сообщении.
Следы зайца в течение двух недель замечали в Летнем и Михайловском садах, на Марсовом поле.
"Заяц-русак включен в Красную книгу Санкт-Петербурга. Численность его особей колеблется год от года, наблюдается тенденция к снижению численности. Естественные враги зайца в условиях города – бродячие собаки, лисы, врановые и хищные птицы. На территории Петербурга вид встречается преимущественно в Петродворцовом, Пушкинском, Красносельском и Колпинском районах", - уточнил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.
По словам Ахматовича, дальнейшее нахождение зайца в центре города могло причинить вред не только ему самому, но и растениям в городских садах - зимой русаки кормятся побегами и корой кустарников.
Как сообщает комитет, было принято решение о возвращении животного в дикую природу. Его новым домом стала одна из особо охраняемых природных территорий Петербурга
, где наблюдается наибольшее число особей популяции зайцев-русаков.