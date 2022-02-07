https://ria.ru/20220207/zayats-1771450791.html

Пойманного в центре Петербурга зайца вернули в лес

Пойманного в центре Петербурга зайца вернули в лес - РИА Новости, 07.02.2022

Пойманного в центре Петербурга зайца вернули в лес

Зайца-русака, которого в течение двух недель видели в Летнем саду и на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес, сообщает городской... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:22

2022-02-07T12:22

2022-02-07T12:32

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Зайца-русака, которого в течение двух недель видели в Летнем саду и на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.Отмечается, что заяц-русак сам пришел в город. Представители комитета совместно с биологами и сотрудниками Летнего сада сначала наблюдали за животным."В ходе наблюдений специалисты отметили, что заяц перестал бояться людей и стал осваивать технические помещения сада и арт-объекты. Притупление естественных инстинктов могло стать угрозой для жизни животного в условиях городской среды", - говорится в сообщении.Следы зайца в течение двух недель замечали в Летнем и Михайловском садах, на Марсовом поле.По словам Ахматовича, дальнейшее нахождение зайца в центре города могло причинить вред не только ему самому, но и растениям в городских садах - зимой русаки кормятся побегами и корой кустарников.Как сообщает комитет, было принято решение о возвращении животного в дикую природу. Его новым домом стала одна из особо охраняемых природных территорий Петербурга, где наблюдается наибольшее число особей популяции зайцев-русаков.

https://ria.ru/20211121/zhivotnye-1760036423.html

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санкт-петербург, общество