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В Госдуме оценили идею разрешить любые способы защиты при обороне дома
В Госдуме оценили идею разрешить любые способы защиты при обороне дома - РИА Новости, 07.02.2022
В Госдуме оценили идею разрешить любые способы защиты при обороне дома
Безграничных возможностей у обороняющегося при незаконном проникновении в дом быть не может, такую инициативу надо внимательно изучать, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:27
2022-02-07T10:27
общество
россия
госдума рф
юрий синельщиков
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Безграничных возможностей у обороняющегося при незаконном проникновении в дом быть не может, такую инициативу надо внимательно изучать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.Ранее, как сообщила газета "Известия", депутаты Госдумы подготовили инициативу, предоставляющую гражданам прибегать к любым способам защиты от незаконно проникающих в их жилище. Законопроект "О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ" направлен на отзыв в правительство и Верховный суд РФ. По мнению авторов инициативы, в случае защиты граждане имеют право на превышение допустимой самообороны."Я думаю, что безграничных возможностей у обороняющегося быть не может. Всегда есть пределы обороны", - сказал Синельщиков.По его мнению, оборона не может быть преждевременной или запоздалой, она должна соответствовать средствам. "Простой пример с запоздалой обороной: человек убегает из дома, он уже у ворот, а ему в спину стреляют из ружья. Это превышение обороны", - отметил парламентарий."(Законопроект) надо внимательно изучить. Мы тут ошибиться не должны, нужно все взвешивать", - добавил он.
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общество, россия, госдума рф, юрий синельщиков
10:27 07.02.2022
 
В Госдуме оценили идею разрешить любые способы защиты при обороне дома

Депутат Госдумы Синельщиков: безграничных возможностей при защите дома быть не может

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Безграничных возможностей у обороняющегося при незаконном проникновении в дом быть не может, такую инициативу надо внимательно изучать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.
Ранее, как сообщила газета "Известия", депутаты Госдумы подготовили инициативу, предоставляющую гражданам прибегать к любым способам защиты от незаконно проникающих в их жилище. Законопроект "О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ" направлен на отзыв в правительство и Верховный суд РФ. По мнению авторов инициативы, в случае защиты граждане имеют право на превышение допустимой самообороны.
"Я думаю, что безграничных возможностей у обороняющегося быть не может. Всегда есть пределы обороны", - сказал Синельщиков.
По его мнению, оборона не может быть преждевременной или запоздалой, она должна соответствовать средствам. "Простой пример с запоздалой обороной: человек убегает из дома, он уже у ворот, а ему в спину стреляют из ружья. Это превышение обороны", - отметил парламентарий.
"(Законопроект) надо внимательно изучить. Мы тут ошибиться не должны, нужно все взвешивать", - добавил он.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 11:21
Россиянам запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии
 
ОбществоРоссияГосдума РФЮрий Синельщиков
 
 
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