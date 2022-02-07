https://ria.ru/20220207/zaschita-1771418853.html

В Госдуме оценили идею разрешить любые способы защиты при обороне дома

В Госдуме оценили идею разрешить любые способы защиты при обороне дома - РИА Новости, 07.02.2022

В Госдуме оценили идею разрешить любые способы защиты при обороне дома

Безграничных возможностей у обороняющегося при незаконном проникновении в дом быть не может, такую инициативу надо внимательно изучать, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:27

2022-02-07T10:27

2022-02-07T10:27

общество

россия

госдума рф

юрий синельщиков

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Безграничных возможностей у обороняющегося при незаконном проникновении в дом быть не может, такую инициативу надо внимательно изучать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.Ранее, как сообщила газета "Известия", депутаты Госдумы подготовили инициативу, предоставляющую гражданам прибегать к любым способам защиты от незаконно проникающих в их жилище. Законопроект "О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ" направлен на отзыв в правительство и Верховный суд РФ. По мнению авторов инициативы, в случае защиты граждане имеют право на превышение допустимой самообороны."Я думаю, что безграничных возможностей у обороняющегося быть не может. Всегда есть пределы обороны", - сказал Синельщиков.По его мнению, оборона не может быть преждевременной или запоздалой, она должна соответствовать средствам. "Простой пример с запоздалой обороной: человек убегает из дома, он уже у ворот, а ему в спину стреляют из ружья. Это превышение обороны", - отметил парламентарий."(Законопроект) надо внимательно изучить. Мы тут ошибиться не должны, нужно все взвешивать", - добавил он.

https://ria.ru/20220103/oruzhie-1766466386.html

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общество, россия, госдума рф, юрий синельщиков