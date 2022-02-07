https://ria.ru/20220207/yanukovich-1771436027.html

Защита Януковича ознакомится с материалами дела по Евромайдану

Защита Януковича ознакомится с материалами дела по Евромайдану - РИА Новости, 07.02.2022

Защита Януковича ознакомится с материалами дела по Евромайдану

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича начала ознакомление с материалами дела по событиям "евромайдана", заявил адвокат экс-главы государства... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:36

2022-02-07T11:36

2022-02-07T11:39

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КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича начала ознакомление с материалами дела по событиям "евромайдана", заявил адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк в понедельник.Ранее государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела по событиям "евромайдана" в Киеве против Януковича, по которому ему инкриминируют в том числе создание организованной преступной группы (ОПГ). По данным следствия экс-президент и еще девять бывших чиновников якобы совершали "теракты с целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей", препятствовали акциям протеста в Киеве, а также превышали власть и служебные полномочия."Мы наконец-то получили возможность не на словах, а на деле (документах) проверить, из чего состоит дело "майдана" и навязываемое обществу на протяжении многих лет обвинение четвертого президента Украины Виктора Януковича в спровоцированной трагедии. Защита начала ознакомление с материалами обвинения", - цитирует Сердюка пресс-служба его адвокатской фирмы.По словам адвоката, дело насчитывает более 1900 томов. Сердюк отметил, что в материалах дела офис генпрокурора "обманывает" граждан и скрывает реальных виновников трагедии в Киеве в 2014 году. Адвокат отметил, что уже в первом томе обращает на себя внимание, что дело "евромайдана" было начато не по факту убийств и расстрелов зимой в центре Киева в 2014 году, а лишь по заявлению членов оппозиционных политических сил.Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию. Шестого декабря 2021 года Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу.В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/yanukovich-1767880283.html

https://ria.ru/20211229/yanukovich-1766074256.html

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в мире, виктор янукович, киев, украина