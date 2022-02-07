https://ria.ru/20220207/sneg-1771436258.html

Высота снега в Петербурге достигла рекорда за зиму

Высота снега в Петербурге достигла рекорда за зиму - РИА Новости, 07.02.2022

Высота снега в Петербурге достигла рекорда за зиму

Высота снежного покрова в Петербурге в воскресенье достигла 41 сантиметра - максимума с начала зимы, однако из-за оттепели быстро снизилась, сообщил ведущий... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:38

2022-02-07T11:38

2022-02-07T11:38

санкт-петербург

погода

михаил леус

центр "фобос"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Высота снежного покрова в Петербурге в воскресенье достигла 41 сантиметра - максимума с начала зимы, однако из-за оттепели быстро снизилась, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."В минувшее воскресенье Санкт-Петербург установил новый рекорд нынешней зимы по высоте снежного покрова. Впервые с начала сезона она достигла 41 сантиметра. Однако оттепель, пришедшая в город на Неве после полудня, максимум которой составил +1,3 градуса, способствовала резкому таянию снега. В результате высота снежного покрова за сутки уменьшилась почти на четверть и сегодня утром составила 33 сантиметра", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.Синоптик добавил, что оттепели разной интенсивности ожидаются в Санкт-Петербурге до конца рабочей недели.Как ранее сообщал Леус, предыдущий максимум был зафиксирован 2 февраля, когда высота снежного покрова в Петербурге составила 40 сантиметров.По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около 1,3 градуса тепла, идет мокрый снег.

https://realty.ria.ru/20220131/sneg-1770319239.html

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санкт-петербург, погода, михаил леус, центр "фобос"