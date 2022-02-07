https://ria.ru/20220207/skoraya-1771513349.html
В Калуге опровергли информацию о скорой, ехавшей на вызов больше семи часов
В Калуге опровергли информацию о скорой, ехавшей на вызов больше семи часов - РИА Новости, 07.02.2022
В Калуге опровергли информацию о скорой, ехавшей на вызов больше семи часов
Скорая помощь добралась до пациента с COVID в Жуковском районе Калужской области быстрее, чем пишут в соцсетях, и госпитализировала его в стабильном состоянии,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:49
2022-02-07T16:49
2022-02-07T16:49
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Скорая помощь добралась до пациента с COVID в Жуковском районе Калужской области быстрее, чем пишут в соцсетях, и госпитализировала его в стабильном состоянии, мужчина скончался в больнице через 10 дней, заявил РИА Новости замминистра здравоохранения региона Илья Соваков.Публикация появилась в социальной сети "ВКонтакте". Жительница Жуковского района рассказала, что к ее мужу, который пребывал в тяжелом состоянии – поражение легких 60%, температура выше 39 градусов, высокий уровень сахара в крови – "скорая" ехала 7 с половиной часов. В итоге, когда мужчину забрали и доставили в больницу, он скончался, утверждает женщина. Информацию проверяет прокуратура.Соваков рассказал, что областной минздрав провел предварительную проверку указанного случая. Ситуация произошла в декабре прошлого года. "Мужчина, 57 лет, находился на амбулаторном лечении с 26 ноября 2021 года с диагнозом коронавирусная инфекция, за это время пациента неоднократно консультировал врач, дважды к нему выезжала бригада скорой помощи", - рассказал собеседник.По его словам, что в городе Жуков работает единая диспетчерская служба скорой помощи, и вызовы обслуживаются любой ближайшей бригадой, вне зависимости от места ее прикрепления. В тот день вызов был принят бригадой из Перемышльского района, которая находилась в Малоярославце. Ехать предстояло в деревню Доброе Жуковского района. Повод к вызову – пневмония, отметил Соваков."Информация о времени доезда скорой 7 с половиной часов не является достоверной. Скорая ехала около 4 часов, поскольку вызов не экстренный, такое время допустимо", - отметил замминистра.Мужчину госпитализировали в Калужскую инфекционную больницу в стабильном состоянии, где он, подчеркнул собеседник, получал все необходимое лечение в течение 10 дней. "К сожалению, 13.12.2021 пациент скончался в результате ишемического инсульта. Важно отметить, что пациент не был вакцинирован и имел хроническое заболевание - сахарный диабет", - рассказал Соваков.
https://ria.ru/20201012/skoraya-1579376403.html
https://ria.ru/20220203/patsient-1770951142.html
https://ria.ru/20220126/skoraya-1769681188.html
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происшествия, здоровье - общество, калужская область, жуковский район, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Калуге опровергли информацию о скорой, ехавшей на вызов больше семи часов
Калужский минздрав опроверг информацию о скорой, ехавшей на вызов семь с половиной часов
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Скорая помощь добралась до пациента с COVID в Жуковском районе Калужской области быстрее, чем пишут в соцсетях, и госпитализировала его в стабильном состоянии, мужчина скончался в больнице через 10 дней, заявил РИА Новости замминистра здравоохранения региона Илья Соваков.
Публикация появилась в социальной сети "ВКонтакте". Жительница Жуковского района
рассказала, что к ее мужу, который пребывал в тяжелом состоянии – поражение легких 60%, температура выше 39 градусов, высокий уровень сахара в крови – "скорая" ехала 7 с половиной часов. В итоге, когда мужчину забрали и доставили в больницу, он скончался, утверждает женщина. Информацию проверяет прокуратура.
Соваков рассказал, что областной минздрав провел предварительную проверку указанного случая. Ситуация произошла в декабре прошлого года. "Мужчина, 57 лет, находился на амбулаторном лечении с 26 ноября 2021 года с диагнозом коронавирусная инфекция, за это время пациента неоднократно консультировал врач, дважды к нему выезжала бригада скорой помощи", - рассказал собеседник.
По его словам, что в городе Жуков работает единая диспетчерская служба скорой помощи, и вызовы обслуживаются любой ближайшей бригадой, вне зависимости от места ее прикрепления. В тот день вызов был принят бригадой из Перемышльского района
, которая находилась в Малоярославце
. Ехать предстояло в деревню Доброе Жуковского района. Повод к вызову – пневмония, отметил Соваков.
"Информация о времени доезда скорой 7 с половиной часов не является достоверной. Скорая ехала около 4 часов, поскольку вызов не экстренный, такое время допустимо", - отметил замминистра.
Мужчину госпитализировали в Калужскую инфекционную больницу в стабильном состоянии, где он, подчеркнул собеседник, получал все необходимое лечение в течение 10 дней. "К сожалению, 13.12.2021 пациент скончался в результате ишемического инсульта. Важно отметить, что пациент не был вакцинирован и имел хроническое заболевание - сахарный диабет", - рассказал Соваков.