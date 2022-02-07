https://ria.ru/20220207/pokhorony-1771478100.html

В Госдуму планируют внести новый проект о похоронной деятельности

В Госдуму планируют внести новый проект о похоронной деятельности - РИА Новости, 07.02.2022

В Госдуму планируют внести новый проект о похоронной деятельности

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила о планах рассмотреть новый законопроект о похоронной деятельности в... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:12

2022-02-07T14:12

2022-02-07T14:43

общество

госдума рф

светлана разворотнева

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила о планах рассмотреть новый законопроект о похоронной деятельности в весеннюю сессию."В весеннюю сессию он дойдет до Госдумы. Он будет вносить изменения в ряд законодательных актов. Это не только закон о похоронном деле. Это еще и закон о местном самоуправлении, КОАП (Кодекс об административных правонарушениях). Конечно, задача разграничить полномочия между различными органами власти в этой сфере. Сделать ее прозрачной. Не криминальной, безопасной для граждан", - сообщила Разворотнева РИА Новости.В нем будут уточняться понятия места захоронения, того, кто выдает на них разрешения, также там будет идти речь о введении реестра кладбищ и общедоступных мест захоронения.

https://ria.ru/20220207/gosuslugi-1771471095.html

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общество, госдума рф, светлана разворотнева