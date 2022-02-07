https://ria.ru/20220207/peregovory-1771387939.html

Шольц описал характер переговоров Путина и Байдена

Шольц описал характер переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 07.02.2022

Шольц описал характер переговоров Путина и Байдена

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью американской газете The Washington Post поблагодарил президента США Джо Байдена за силу и лидерские качества, показанные... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T06:32

2022-02-07T06:32

2022-02-07T16:07

в мире

россия

сша

нато

германия

украина

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью американской газете The Washington Post поблагодарил президента США Джо Байдена за силу и лидерские качества, показанные в ходе "трудных переговоров" с Россией по поводу ситуации на Украине.Шольц назвал США "самым важным" союзником Германии и Европы в целом.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД России отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220207/mogila-1771385769.html

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сша

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в мире, россия, сша, нато, германия, украина, владимир путин, джо байден