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Шольц описал характер переговоров Путина и Байдена
Шольц описал характер переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 07.02.2022
Шольц описал характер переговоров Путина и Байдена
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью американской газете The Washington Post поблагодарил президента США Джо Байдена за силу и лидерские качества, показанные... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T06:32
2022-02-07T16:07
в мире
россия
сша
нато
германия
украина
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью американской газете The Washington Post поблагодарил президента США Джо Байдена за силу и лидерские качества, показанные в ходе "трудных переговоров" с Россией по поводу ситуации на Украине.Шольц назвал США "самым важным" союзником Германии и Европы в целом.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД России отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, россия, сша, нато, германия, украина, владимир путин, джо байден
06:32 07.02.2022 (обновлено: 16:07 07.02.2022)
 
Шольц описал характер переговоров Путина и Байдена

Канцлер ФРГ Шольц: России придется дорого заплатить в случае "вторжения" на Украину

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью американской газете The Washington Post поблагодарил президента США Джо Байдена за силу и лидерские качества, показанные в ходе "трудных переговоров" с Россией по поводу ситуации на Украине.
Шольц назвал США "самым важным" союзником Германии и Европы в целом.

"Мы много работали, чтобы послать России четкий сигнал о том, что ей придется дорого заплатить, если она вмешается в дела Украины. Я очень ценю то, что делает президент Байден на двусторонних переговорах между США и Россией. Они очень трудные. У них очень сложная повестка дня. Но сила и лидерство — это то, что он там делает", — сказал канцлер Германии.

Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД России отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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