06:32 07.02.2022 (обновлено: 16:07 07.02.2022)
Шольц описал характер переговоров Путина и Байдена
Канцлер ФРГ Шольц: России придется дорого заплатить в случае "вторжения" на Украину
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью американской газете The Washington Post поблагодарил президента США Джо Байдена за силу и лидерские качества, показанные в ходе "трудных переговоров" с Россией по поводу ситуации на Украине.
"Мы много работали, чтобы послать России четкий сигнал о том, что ей придется дорого заплатить, если она вмешается в дела Украины. Я очень ценю то, что делает президент Байден на двусторонних переговорах между США и Россией. Они очень трудные. У них очень сложная повестка дня. Но сила и лидерство — это то, что он там делает", — сказал канцлер Германии.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД России отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.