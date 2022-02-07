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Распространение "омикрона" зафиксировали в 84 регионах России
Распространение "омикрона" зафиксировали в 84 регионах России - РИА Новости, 07.02.2022
Распространение "омикрона" зафиксировали в 84 регионах России
Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 84 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:52
2022-02-07T11:52
2022-02-07T11:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 84 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Распространение "омикрона" зафиксировали в 84 регионах России
Оперштаб зафиксировал распространение омикрон-штамма коронавируса в 84 регионах