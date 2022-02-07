https://ria.ru/20220207/obvineniya-1771431806.html

В РПЦ ответили на обвинения в "обмане" греков

В РПЦ ответили на обвинения в "обмане" греков - РИА Новости, 07.02.2022

В РПЦ ответили на обвинения в "обмане" греков

Россия столетиями помогала греческому народу и народам Балкан в борьбе за независимость от Османской империи, и обвинения России в тогдашних злоключениях греков РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:25

2022-02-07T11:25

2022-02-07T11:25

религия

греция

россия

отдел внешних церковных связей московского патриархата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752298289_0:245:2048:1397_1920x0_80_0_0_967306a6dec60fa18a593ecd31f3f398.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия столетиями помогала греческому народу и народам Балкан в борьбе за независимость от Османской империи, и обвинения России в тогдашних злоключениях греков несостоятельны, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее митрополит Камерунский Григорий (Стергиу), принадлежащий к Александрийской православной церкви, опубликовал на сайте Orthodoxia Info открытое письмо, в котором написал, что россияне в прошлом "восстанавливали греков против Османской империи лживыми обещаниями, и все эти революции заканчивались бесконечными погромами греков"."Мне кажется, что есть аргументы, на которые не стоит реагировать, потому что есть какая-то историческая очевидность. И о том, кто спасал и Грецию, и балканские народы от османского ига, хорошо известно. <...> Можно как угодно пытаться переиначить историю, но есть совершенно очевидный и неоспоримый факт, и он заключается в том, что Россия как православное государство на протяжении многих столетий помогало и греческому народу, и балканским народам, и другим православным народам в их борьбе за выживание", - сказал глава ОВЦС в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей об отношении к этому высказыванию.Перепалка в интернете, считает он, ничего не поможет решить. "А если говорить о том, какую помощь оказывало российское государство и церковь восточным патриархатам, то, опять же, сохранились об этом многочисленные свидетельства", - заключил митрополит.

https://ria.ru/20220128/mitropolit-1770039386.html

греция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

греция, россия, отдел внешних церковных связей московского патриархата