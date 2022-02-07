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Религия
https://ria.ru/20220207/obvineniya-1771431806.html
В РПЦ ответили на обвинения в "обмане" греков
В РПЦ ответили на обвинения в "обмане" греков - РИА Новости, 07.02.2022
В РПЦ ответили на обвинения в "обмане" греков
Россия столетиями помогала греческому народу и народам Балкан в борьбе за независимость от Османской империи, и обвинения России в тогдашних злоключениях греков РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:25
2022-02-07T11:25
религия
греция
россия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия столетиями помогала греческому народу и народам Балкан в борьбе за независимость от Османской империи, и обвинения России в тогдашних злоключениях греков несостоятельны, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее митрополит Камерунский Григорий (Стергиу), принадлежащий к Александрийской православной церкви, опубликовал на сайте Orthodoxia Info открытое письмо, в котором написал, что россияне в прошлом "восстанавливали греков против Османской империи лживыми обещаниями, и все эти революции заканчивались бесконечными погромами греков"."Мне кажется, что есть аргументы, на которые не стоит реагировать, потому что есть какая-то историческая очевидность. И о том, кто спасал и Грецию, и балканские народы от османского ига, хорошо известно. &lt;...&gt; Можно как угодно пытаться переиначить историю, но есть совершенно очевидный и неоспоримый факт, и он заключается в том, что Россия как православное государство на протяжении многих столетий помогало и греческому народу, и балканским народам, и другим православным народам в их борьбе за выживание", - сказал глава ОВЦС в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей об отношении к этому высказыванию.Перепалка в интернете, считает он, ничего не поможет решить. "А если говорить о том, какую помощь оказывало российское государство и церковь восточным патриархатам, то, опять же, сохранились об этом многочисленные свидетельства", - заключил митрополит.
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греция, россия, отдел внешних церковных связей московского патриархата
11:25 07.02.2022
 

В РПЦ ответили на обвинения в "обмане" греков

© предоставлено ОВЦС МПГлава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
© предоставлено ОВЦС МП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия столетиями помогала греческому народу и народам Балкан в борьбе за независимость от Османской империи, и обвинения России в тогдашних злоключениях греков несостоятельны, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Ранее митрополит Камерунский Григорий (Стергиу), принадлежащий к Александрийской православной церкви, опубликовал на сайте Orthodoxia Info открытое письмо, в котором написал, что россияне в прошлом "восстанавливали греков против Османской империи лживыми обещаниями, и все эти революции заканчивались бесконечными погромами греков".
"Мне кажется, что есть аргументы, на которые не стоит реагировать, потому что есть какая-то историческая очевидность. И о том, кто спасал и Грецию, и балканские народы от османского ига, хорошо известно. <...> Можно как угодно пытаться переиначить историю, но есть совершенно очевидный и неоспоримый факт, и он заключается в том, что Россия как православное государство на протяжении многих столетий помогало и греческому народу, и балканским народам, и другим православным народам в их борьбе за выживание", - сказал глава ОВЦС в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей об отношении к этому высказыванию.
Перепалка в интернете, считает он, ничего не поможет решить. "А если говорить о том, какую помощь оказывало российское государство и церковь восточным патриархатам, то, опять же, сохранились об этом многочисленные свидетельства", - заключил митрополит.
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