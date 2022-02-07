https://ria.ru/20220207/nasilie-1771464988.html

В Тюмени проверят сообщения об избиении и насилии над девочкой-инвалидом

В Тюмени проверят сообщения об избиении и насилии над девочкой-инвалидом - РИА Новости, 07.02.2022

В Тюмени проверят сообщения об избиении и насилии над девочкой-инвалидом

Следователи организовали проверку после сообщений СМИ о том, что в Тюмени отец избивает свою 12-летную недееспособную дочь и повергает ее насильственным... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:18

2022-02-07T13:18

2022-02-07T13:18

происшествия

тюменская область

тюмень

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

ТЮМЕНЬ, 7 фев - РИА Новости. Следователи организовали проверку после сообщений СМИ о том, что в Тюмени отец избивает свою 12-летную недееспособную дочь и повергает ее насильственным действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Тюменской области."В ряде СМИ появилась информация, в которой сообщается о том, что в городе Тюмени 12-летняя недееспособная девочка подвергается избиению, насильственным действиям сексуального характера со стороны своего отца. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка", - заявили в пресс-службе регионального СУСК.В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сообщении СМИ, и принято соответствующее процессуальное решение.

https://ria.ru/20220124/nasilie-1769253899.html

тюменская область

тюмень

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, тюмень, россия