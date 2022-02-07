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В Тюмени проверят сообщения об избиении и насилии над девочкой-инвалидом
В Тюмени проверят сообщения об избиении и насилии над девочкой-инвалидом - РИА Новости, 07.02.2022
В Тюмени проверят сообщения об избиении и насилии над девочкой-инвалидом
Следователи организовали проверку после сообщений СМИ о том, что в Тюмени отец избивает свою 12-летную недееспособную дочь и повергает ее насильственным... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:18
2022-02-07T13:18
2022-02-07T13:18
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 7 фев - РИА Новости. Следователи организовали проверку после сообщений СМИ о том, что в Тюмени отец избивает свою 12-летную недееспособную дочь и повергает ее насильственным действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Тюменской области."В ряде СМИ появилась информация, в которой сообщается о том, что в городе Тюмени 12-летняя недееспособная девочка подвергается избиению, насильственным действиям сексуального характера со стороны своего отца. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка", - заявили в пресс-службе регионального СУСК.В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сообщении СМИ, и принято соответствующее процессуальное решение.
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происшествия, тюменская область, тюмень, россия
В Тюмени проверят сообщения об избиении и насилии над девочкой-инвалидом
В Тюмени следователи проверят сообщения СМИ об избиении и насилии над девочкой-инвалидом