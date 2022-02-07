https://ria.ru/20220207/moskva-1771441719.html
В Москве модернизировали пять крупных энергоподстанций, заявил Бирюков
В Москве модернизировали пять крупных энергоподстанций, заявил Бирюков - РИА Новости, 07.02.2022
В Москве модернизировали пять крупных энергоподстанций, заявил Бирюков
Пять крупных энергоподстанций, обеспечивающих энергией более 1,1 миллиона москвичей, модернизировали в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:51
2022-02-07T11:51
2022-02-07T12:19
общество
городское хозяйство москвы
новомосковский административный округ
петр бирюков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пять крупных энергоподстанций, обеспечивающих энергией более 1,1 миллиона москвичей, модернизировали в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Столичные энергетики провели модернизацию пяти крупных городских энергоподстанций. Работы прошли на подстанциях "Ленинская", "Иловайская", "Дубровская", "Гавриково" и "Новоспасская", которые в общей сложности обеспечивают электроэнергией более 1,1 миллиона москвичей", - сообщил Бирюков.По его словам, важным этапом стала замена масляных выключателей на элегазовые и вакуумные, что позволило повысить надежность оборудования и продолжить качественное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. Заместитель мэра пояснил, что новые выключатели имеют ряд серьезных преимуществ.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения является одной из важных составляющих комфортной городской среды."В столице ведется планомерная работа по обновлению электросетей и энергоподстанций. В начале этого года завершились основные мероприятия по масштабной реконструкции подстанции "Битца", что позволило создать дополнительные мощности на юго-западе столицы и в Новомосковском административном округе. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию новой подстанции "Саларьево" в Троицком округе", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20220203/biryukov-1770817316.html
https://ria.ru/20220128/blagoustroystvo-1769954163.html
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общество, городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, петр бирюков
11:51 07.02.2022 (обновлено: 12:19 07.02.2022)
В Москве модернизировали пять крупных энергоподстанций, заявил Бирюков
Заммэра Бирюков завил, что в Москве модернизировали пять крупных энергоподстанций
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пять крупных энергоподстанций, обеспечивающих энергией более 1,1 миллиона москвичей, модернизировали в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичные энергетики провели модернизацию пяти крупных городских энергоподстанций. Работы прошли на подстанциях "Ленинская", "Иловайская", "Дубровская", "Гавриково" и "Новоспасская", которые в общей сложности обеспечивают электроэнергией более 1,1 миллиона москвичей", - сообщил Бирюков.
По его словам, важным этапом стала замена масляных выключателей на элегазовые и вакуумные, что позволило повысить надежность оборудования и продолжить качественное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. Заместитель мэра пояснил, что новые выключатели имеют ряд серьезных преимуществ.
"Их отличает повышенная экологическая и пожарная безопасность, длительный межремонтный период, высокая отключающая способность, компактное исполнение. Срок службы таких выключателей составляет не менее 30 лет. Всего энергетики поменяли на пяти подстанциях 35 высоковольтных выключателей и ряд другого оборудования", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения является одной из важных составляющих комфортной городской среды.
"В столице ведется планомерная работа по обновлению электросетей и энергоподстанций. В начале этого года завершились основные мероприятия по масштабной реконструкции подстанции "Битца", что позволило создать дополнительные мощности на юго-западе столицы и в Новомосковском административном округе
. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию новой подстанции "Саларьево" в Троицком округе", - добавил Бирюков.