https://ria.ru/20220207/moskva-1771441719.html

В Москве модернизировали пять крупных энергоподстанций, заявил Бирюков

В Москве модернизировали пять крупных энергоподстанций, заявил Бирюков - РИА Новости, 07.02.2022

В Москве модернизировали пять крупных энергоподстанций, заявил Бирюков

Пять крупных энергоподстанций, обеспечивающих энергией более 1,1 миллиона москвичей, модернизировали в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:51

2022-02-07T11:51

2022-02-07T12:19

общество

городское хозяйство москвы

новомосковский административный округ

петр бирюков

москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пять крупных энергоподстанций, обеспечивающих энергией более 1,1 миллиона москвичей, модернизировали в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Столичные энергетики провели модернизацию пяти крупных городских энергоподстанций. Работы прошли на подстанциях "Ленинская", "Иловайская", "Дубровская", "Гавриково" и "Новоспасская", которые в общей сложности обеспечивают электроэнергией более 1,1 миллиона москвичей", - сообщил Бирюков.По его словам, важным этапом стала замена масляных выключателей на элегазовые и вакуумные, что позволило повысить надежность оборудования и продолжить качественное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. Заместитель мэра пояснил, что новые выключатели имеют ряд серьезных преимуществ.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения является одной из важных составляющих комфортной городской среды."В столице ведется планомерная работа по обновлению электросетей и энергоподстанций. В начале этого года завершились основные мероприятия по масштабной реконструкции подстанции "Битца", что позволило создать дополнительные мощности на юго-западе столицы и в Новомосковском административном округе. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию новой подстанции "Саларьево" в Троицком округе", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20220203/biryukov-1770817316.html

https://ria.ru/20220128/blagoustroystvo-1769954163.html

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общество, городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, петр бирюков