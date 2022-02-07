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В Удмуртии приостановили оказание плановой медпомощи в поликлиниках

В Удмуртии приостановили оказание плановой медпомощи в поликлиниках - РИА Новости, 07.02.2022

В Удмуртии приостановили оказание плановой медпомощи в поликлиниках

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Удмуртии поликлиники перешли на семидневный рабочий режим и приостановили оказание плановой первичной... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:14

2022-02-07T11:14

2022-02-07T11:14

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 7 фев – РИА Новости. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Удмуртии поликлиники перешли на семидневный рабочий режим и приостановили оказание плановой первичной медико-санитарной помощи, заявила заместитель председателя регионального правительства Эльвира Пинчук.На аппаратном совещании удмуртского правительства Пинчук сообщила, что две недели подряд в республике отмечается прирост заболевания коронавирусом. "Суточные цифры выявления новых случаев выросли с 200 до 1800, и на сегодняшний день штамм "омикрон" полностью вытеснил штамм "дельта". При этом поменялась структура степени тяжести заболевания, так в предыдущие волны нуждалось в госпитализации 20% заболевших, сейчас это не более 5%. Поэтому основная нагрузка легла на амбулаторную службу", - сказала она.По ее словам, "поликлиники Удмуртии переведены на семидневный режим работы, временно приостановлено оказание плановой первичной медико-санитарной помощи, для ранней диагностики используется экспресс-тестирование методом ИХА, в медорганизации привлечены более 400 студентов Республиканского медицинского колледжа и 299 ординаторов Ижевской государственной медицинской академии".Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному минздраву увеличить число бригад скорой помощи в республике с 14 до 24, а также продолжать совершенствовать работу колл-центров, чтобы каждый пациент мог своевременно получить медицинскую помощь. "Сейчас очень важна быстрая реакция колл-центр при работе с пациентами — его специалистам необходимо грамотно консультировать и оперативно отрабатывать звонки, чтобы наши жители не оставались один на один со своими проблемами. Безусловно, ситуация непростая, и надеюсь, что через пару недель мы выйдем на плато и ситуация начнёт стабилизироваться", - заявил Бречалов.

удмуртская республика (удмуртия)

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общество, здоровье - общество, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), коронавирус в россии, коронавирусы, коронавирус covid-19