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В Удмуртии приостановили оказание плановой медпомощи в поликлиниках
В Удмуртии приостановили оказание плановой медпомощи в поликлиниках - РИА Новости, 07.02.2022
В Удмуртии приостановили оказание плановой медпомощи в поликлиниках
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Удмуртии поликлиники перешли на семидневный рабочий режим и приостановили оказание плановой первичной... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:14
2022-02-07T11:14
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
коронавирус в россии
коронавирусы
коронавирус covid-19
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УФА, 7 фев – РИА Новости. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Удмуртии поликлиники перешли на семидневный рабочий режим и приостановили оказание плановой первичной медико-санитарной помощи, заявила заместитель председателя регионального правительства Эльвира Пинчук.На аппаратном совещании удмуртского правительства Пинчук сообщила, что две недели подряд в республике отмечается прирост заболевания коронавирусом. "Суточные цифры выявления новых случаев выросли с 200 до 1800, и на сегодняшний день штамм "омикрон" полностью вытеснил штамм "дельта". При этом поменялась структура степени тяжести заболевания, так в предыдущие волны нуждалось в госпитализации 20% заболевших, сейчас это не более 5%. Поэтому основная нагрузка легла на амбулаторную службу", - сказала она.По ее словам, "поликлиники Удмуртии переведены на семидневный режим работы, временно приостановлено оказание плановой первичной медико-санитарной помощи, для ранней диагностики используется экспресс-тестирование методом ИХА, в медорганизации привлечены более 400 студентов Республиканского медицинского колледжа и 299 ординаторов Ижевской государственной медицинской академии".Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному минздраву увеличить число бригад скорой помощи в республике с 14 до 24, а также продолжать совершенствовать работу колл-центров, чтобы каждый пациент мог своевременно получить медицинскую помощь. "Сейчас очень важна быстрая реакция колл-центр при работе с пациентами — его специалистам необходимо грамотно консультировать и оперативно отрабатывать звонки, чтобы наши жители не оставались один на один со своими проблемами. Безусловно, ситуация непростая, и надеюсь, что через пару недель мы выйдем на плато и ситуация начнёт стабилизироваться", - заявил Бречалов.
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, здоровье - общество, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), коронавирус в россии, коронавирусы, коронавирус covid-19
11:14 07.02.2022
 
В Удмуртии приостановили оказание плановой медпомощи в поликлиниках

В Удмуртии приостановили оказание плановой медпомощи в поликлиниках из-за COVID-19

© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Fotolia / rogerphoto
Врачи
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УФА, 7 фев – РИА Новости. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Удмуртии поликлиники перешли на семидневный рабочий режим и приостановили оказание плановой первичной медико-санитарной помощи, заявила заместитель председателя регионального правительства Эльвира Пинчук.
На аппаратном совещании удмуртского правительства Пинчук сообщила, что две недели подряд в республике отмечается прирост заболевания коронавирусом. "Суточные цифры выявления новых случаев выросли с 200 до 1800, и на сегодняшний день штамм "омикрон" полностью вытеснил штамм "дельта". При этом поменялась структура степени тяжести заболевания, так в предыдущие волны нуждалось в госпитализации 20% заболевших, сейчас это не более 5%. Поэтому основная нагрузка легла на амбулаторную службу", - сказала она.
По ее словам, "поликлиники Удмуртии переведены на семидневный режим работы, временно приостановлено оказание плановой первичной медико-санитарной помощи, для ранней диагностики используется экспресс-тестирование методом ИХА, в медорганизации привлечены более 400 студентов Республиканского медицинского колледжа и 299 ординаторов Ижевской государственной медицинской академии".
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному минздраву увеличить число бригад скорой помощи в республике с 14 до 24, а также продолжать совершенствовать работу колл-центров, чтобы каждый пациент мог своевременно получить медицинскую помощь. "Сейчас очень важна быстрая реакция колл-центр при работе с пациентами — его специалистам необходимо грамотно консультировать и оперативно отрабатывать звонки, чтобы наши жители не оставались один на один со своими проблемами. Безусловно, ситуация непростая, и надеюсь, что через пару недель мы выйдем на плато и ситуация начнёт стабилизироваться", - заявил Бречалов.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Коронавирус в РоссииКоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
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