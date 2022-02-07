https://ria.ru/20220207/lukashenko-1771465599.html

Лукашенко пожаловался на "унижения" из России до 2020 года

Лукашенко пожаловался на "унижения" из России до 2020 года - РИА Новости, 07.02.2022

Лукашенко пожаловался на "унижения" из России до 2020 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России его "унижали" до 2020 года и привел в качестве примера ситуацию с покупкой нефти. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:19

2022-02-07T13:19

2022-02-07T13:19

в мире

белоруссия

россия

владимир соловьев (телеведущий)

александр лукашенко

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России его "унижали" до 2020 года и привел в качестве примера ситуацию с покупкой нефти."Меня не просто обманывали, меня унижали до последнего времени, до 2020 года", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьёв Live". "И до сих пор некоторые унижают, которые недавно говорили. Но я терплю", - добавил президент.В качестве примера унижений Лукашенко привел ситуацию с ценами на нефть. "Просто вы помните, мы покупаем у вас нефть по мировой цене. А нам говорят: надо 14 долларов сверху заплатить за то, что мы вам поставляем нефть. Я говорю: "Это неправильно". На переговорах. И Путин поворачивается: "Вы что, с ума сошли"? Российским задает членам правительства. Он же прав", - сказал Лукашенко.В феврале 2020 года Лукашенко возмутился, что российские компании хотят поставлять нефть в республику с уплатой премии к цене, а западным потребителям продают без нее.

https://ria.ru/20220128/rossiya-1769931901.html

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в мире, белоруссия, россия, владимир соловьев (телеведущий), александр лукашенко