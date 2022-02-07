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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220207/koronavirus-1771439019.html
В России за сутки выздоровели 55 683 человека после COVID-19
В России за сутки выздоровели 55 683 человека после COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2022
В России за сутки выздоровели 55 683 человека после COVID-19
Более 55,6 тысячи человек выздоровели после коронавируса в России за сутки, это на 6,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:43
2022-02-07T11:43
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
россия
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 55,6 тысячи человек выздоровели после коронавируса в России за сутки, это на 6,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 55 683 человека, или на 6,5% меньше по сравнению с 6 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, коронавирусы
11:43 07.02.2022
 
В России за сутки выздоровели 55 683 человека после COVID-19

В России за сутки выздоровели 55 683 человека после COVID-19, на 6,5% меньше, чем накануне

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 55,6 тысячи человек выздоровели после коронавируса в России за сутки, это на 6,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 55 683 человека, или на 6,5% меньше по сравнению с 6 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
 
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