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В России за сутки выздоровели 55 683 человека после COVID-19

В России за сутки выздоровели 55 683 человека после COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2022

В России за сутки выздоровели 55 683 человека после COVID-19

Более 55,6 тысячи человек выздоровели после коронавируса в России за сутки, это на 6,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:43

2022-02-07T11:43

2022-02-07T11:43

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

россия

коронавирус в россии

коронавирусы

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 55,6 тысячи человек выздоровели после коронавируса в России за сутки, это на 6,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 55 683 человека, или на 6,5% меньше по сравнению с 6 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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