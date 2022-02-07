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В России за сутки выздоровели 55 683 человека после COVID-19
В России за сутки выздоровели 55 683 человека после COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2022
В России за сутки выздоровели 55 683 человека после COVID-19
Более 55,6 тысячи человек выздоровели после коронавируса в России за сутки, это на 6,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:43
2022-02-07T11:43
2022-02-07T11:43
распространение коронавируса
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 55,6 тысячи человек выздоровели после коронавируса в России за сутки, это на 6,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 55 683 человека, или на 6,5% меньше по сравнению с 6 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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В России за сутки выздоровели 55 683 человека после COVID-19
В России за сутки выздоровели 55 683 человека после COVID-19, на 6,5% меньше, чем накануне