https://ria.ru/20220207/koronavirus-1771378789.html
Вирусолог рассказал, как будет развиваться коронавирус после "омикрона"
Вирусолог рассказал, как будет развиваться коронавирус после "омикрона" - РИА Новости, 07.02.2022
Вирусолог рассказал, как будет развиваться коронавирус после "омикрона"
Коронавирус эволюционировал и продолжит это делать в определенном направлении. Его развитие до и после появления "омикрона" описал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T02:10
2022-02-07T02:10
2022-02-07T02:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
петр чумаков
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Коронавирус эволюционировал и продолжит это делать в определенном направлении. Его развитие до и после появления "омикрона" описал в интервью радио Sputnik вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.Уханьский штамм коронавируса был несовершенным, и поэтому поражал в основном пожилых людей, однако в результате мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции и теперь может инфицировать значительно более широкие слои населения. По его словам, основным направлением эволюции вируса было как раз "расширение охвата", в результате которого вирус получил возможность распространяться среди людей любого возраста.Развитие коронавируса привело к появлению "омикрона": этот штамм настолько заразен, что способен "пробивать" иммунитет детей, продолжил вирусолог."Он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции", — добавил вирусолог.Эволюция SARS-CoV-2 продолжится в том же направлении, считает ученый. Возбудитель COVID-19 может стать еще заразнее, но при этом потерять способность причинять существенный вред человеку, уточнил он.Прививка — самый эффективный способ защититься от всех известных штаммов коронавируса. Она не предотвращает заражение полностью, но существенно снижает риски, связанные с заболеванием.
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коронавирус covid-19, петр чумаков, россия, общество, здоровье, омикрон-штамм коронавируса
Вирусолог рассказал, как будет развиваться коронавирус после "омикрона"
Вирусолог Чумаков: после "омикрона" коронавирус станет более заразным, но менее опасным
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Коронавирус эволюционировал и продолжит это делать в определенном направлении. Его развитие до и после появления "омикрона" описал в интервью радио Sputnik
вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.
Уханьский штамм коронавируса был несовершенным, и поэтому поражал в основном пожилых людей, однако в результате мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции и теперь может инфицировать значительно более широкие слои населения. По его словам, основным направлением эволюции вируса было как раз "расширение охвата", в результате которого вирус получил возможность распространяться среди людей любого возраста.
"Когда появляется не очень совершенный штамм нового вируса, каким был уханьский, то он поражает наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков. У них был слабый иммунитет, поэтому коронавирус сначала поразил их. Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы", — рассказал Чумаков.
Развитие коронавируса привело к появлению "омикрона": этот штамм настолько заразен, что способен "пробивать" иммунитет детей, продолжил вирусолог.
"Он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции", — добавил вирусолог.
Эволюция SARS-CoV-2 продолжится в том же направлении, считает ученый. Возбудитель COVID-19 может стать еще заразнее, но при этом потерять способность причинять существенный вред человеку, уточнил он.
"Коронавирус продолжает эволюционировать. Во время этого процесса он все более и более утрачивает патогенность (способность наносить серьезный вред зараженному организму. — Прим. ред.). При этом его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться", — сказал Чумаков.
Прививка — самый эффективный способ защититься от всех известных штаммов коронавируса. Она не предотвращает заражение полностью, но существенно снижает риски, связанные с заболеванием.