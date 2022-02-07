Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220207/koronavirus-1771378789.html
Вирусолог рассказал, как будет развиваться коронавирус после "омикрона"
Вирусолог рассказал, как будет развиваться коронавирус после "омикрона" - РИА Новости, 07.02.2022
Вирусолог рассказал, как будет развиваться коронавирус после "омикрона"
Коронавирус эволюционировал и продолжит это делать в определенном направлении. Его развитие до и после появления "омикрона" описал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T02:10
2022-02-07T02:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
петр чумаков
россия
общество
здоровье
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761031995_12:0:2382:1333_1920x0_80_0_0_b2f4677cf0c9b11c17f7764862674917.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Коронавирус эволюционировал и продолжит это делать в определенном направлении. Его развитие до и после появления "омикрона" описал в интервью радио Sputnik вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.Уханьский штамм коронавируса был несовершенным, и поэтому поражал в основном пожилых людей, однако в результате мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции и теперь может инфицировать значительно более широкие слои населения. По его словам, основным направлением эволюции вируса было как раз "расширение охвата", в результате которого вирус получил возможность распространяться среди людей любого возраста.Развитие коронавируса привело к появлению "омикрона": этот штамм настолько заразен, что способен "пробивать" иммунитет детей, продолжил вирусолог."Он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции", — добавил вирусолог.Эволюция SARS-CoV-2 продолжится в том же направлении, считает ученый. Возбудитель COVID-19 может стать еще заразнее, но при этом потерять способность причинять существенный вред человеку, уточнил он.Прививка — самый эффективный способ защититься от всех известных штаммов коронавируса. Она не предотвращает заражение полностью, но существенно снижает риски, связанные с заболеванием.
https://ria.ru/20220204/deti-1770989006.html
https://ria.ru/20220203/pandemiya-1770775436.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761031995_299:0:2025:1294_1920x0_80_0_0_79a372ec4c3fcbf6969aae7f30662238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, петр чумаков, россия, общество, здоровье, омикрон-штамм коронавируса
02:10 07.02.2022
 
Вирусолог рассказал, как будет развиваться коронавирус после "омикрона"

Вирусолог Чумаков: после "омикрона" коронавирус станет более заразным, но менее опасным

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Коронавирус эволюционировал и продолжит это делать в определенном направлении. Его развитие до и после появления "омикрона" описал в интервью радио Sputnik вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.
Уханьский штамм коронавируса был несовершенным, и поэтому поражал в основном пожилых людей, однако в результате мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции и теперь может инфицировать значительно более широкие слои населения. По его словам, основным направлением эволюции вируса было как раз "расширение охвата", в результате которого вирус получил возможность распространяться среди людей любого возраста.
"Когда появляется не очень совершенный штамм нового вируса, каким был уханьский, то он поражает наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков. У них был слабый иммунитет, поэтому коронавирус сначала поразил их. Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы", — рассказал Чумаков.
Развитие коронавируса привело к появлению "омикрона": этот штамм настолько заразен, что способен "пробивать" иммунитет детей, продолжил вирусолог.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 04:49Распространение коронавируса
Эксперт рассказала, где дети чаще всего заражаются коронавирусом
"Он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции", — добавил вирусолог.
Эволюция SARS-CoV-2 продолжится в том же направлении, считает ученый. Возбудитель COVID-19 может стать еще заразнее, но при этом потерять способность причинять существенный вред человеку, уточнил он.
"Коронавирус продолжает эволюционировать. Во время этого процесса он все более и более утрачивает патогенность (способность наносить серьезный вред зараженному организму. — Прим. ред.). При этом его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться", — сказал Чумаков.
Прививка — самый эффективный способ защититься от всех известных штаммов коронавируса. Она не предотвращает заражение полностью, но существенно снижает риски, связанные с заболеванием.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 03:14Распространение коронавируса
Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Петр ЧумаковРоссияОбществоЗдоровьеОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала