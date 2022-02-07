https://ria.ru/20220207/koronavirus-1771378789.html

Вирусолог рассказал, как будет развиваться коронавирус после "омикрона"

Вирусолог рассказал, как будет развиваться коронавирус после "омикрона" - РИА Новости, 07.02.2022

Вирусолог рассказал, как будет развиваться коронавирус после "омикрона"

Коронавирус эволюционировал и продолжит это делать в определенном направлении. Его развитие до и после появления "омикрона" описал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T02:10

2022-02-07T02:10

2022-02-07T02:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

петр чумаков

россия

общество

здоровье

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Коронавирус эволюционировал и продолжит это делать в определенном направлении. Его развитие до и после появления "омикрона" описал в интервью радио Sputnik вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.Уханьский штамм коронавируса был несовершенным, и поэтому поражал в основном пожилых людей, однако в результате мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции и теперь может инфицировать значительно более широкие слои населения. По его словам, основным направлением эволюции вируса было как раз "расширение охвата", в результате которого вирус получил возможность распространяться среди людей любого возраста.Развитие коронавируса привело к появлению "омикрона": этот штамм настолько заразен, что способен "пробивать" иммунитет детей, продолжил вирусолог."Он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции", — добавил вирусолог.Эволюция SARS-CoV-2 продолжится в том же направлении, считает ученый. Возбудитель COVID-19 может стать еще заразнее, но при этом потерять способность причинять существенный вред человеку, уточнил он.Прививка — самый эффективный способ защититься от всех известных штаммов коронавируса. Она не предотвращает заражение полностью, но существенно снижает риски, связанные с заболеванием.

https://ria.ru/20220204/deti-1770989006.html

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коронавирус covid-19, петр чумаков, россия, общество, здоровье, омикрон-штамм коронавируса