https://ria.ru/20220207/kazakhstan-1771499442.html

Президент Казахстана выступит с обращением по политическим реформам

Президент Казахстана выступит с обращением по политическим реформам - РИА Новости, 07.02.2022

Президент Казахстана выступит с обращением по политическим реформам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в середине марта выступит с обращением к нации, в котором изложит ключевые направления политических реформ в стране,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T15:48

2022-02-07T15:48

2022-02-07T15:53

казахстан

касым-жомарт токаев

в мире

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АЛМА-АТА, 7 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в середине марта выступит с обращением к нации, в котором изложит ключевые направления политических реформ в стране, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.Пресс-секретарь в своем посте в Instagram напомнил, что президент на заседании мажилиса (нижней палаты) парламента 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами."В связи с этим глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации. В данном обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества", - написал Уали.

https://ria.ru/20220207/nazarbaev-1771475822.html

казахстан

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казахстан, касым-жомарт токаев, в мире