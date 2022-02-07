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Президент Казахстана выступит с обращением по политическим реформам
Президент Казахстана выступит с обращением по политическим реформам - РИА Новости, 07.02.2022
Президент Казахстана выступит с обращением по политическим реформам
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в середине марта выступит с обращением к нации, в котором изложит ключевые направления политических реформ в стране,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:48
2022-02-07T15:53
казахстан
касым-жомарт токаев
в мире
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АЛМА-АТА, 7 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в середине марта выступит с обращением к нации, в котором изложит ключевые направления политических реформ в стране, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.Пресс-секретарь в своем посте в Instagram напомнил, что президент на заседании мажилиса (нижней палаты) парламента 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами."В связи с этим глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации. В данном обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества", - написал Уали.
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казахстан, касым-жомарт токаев, в мире
15:48 07.02.2022 (обновлено: 15:53 07.02.2022)
 
Президент Казахстана выступит с обращением по политическим реформам

Президент Казахстана Токаев выступит с обращением по политическим реформам в марте

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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АЛМА-АТА, 7 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в середине марта выступит с обращением к нации, в котором изложит ключевые направления политических реформ в стране, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.
Пресс-секретарь в своем посте в Instagram напомнил, что президент на заседании мажилиса (нижней палаты) парламента 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами.
"В связи с этим глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации. В данном обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества", - написал Уали.
Бывший Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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