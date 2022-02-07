https://ria.ru/20220207/kazakhstan-1771499442.html
Президент Казахстана выступит с обращением по политическим реформам
Президент Казахстана выступит с обращением по политическим реформам - РИА Новости, 07.02.2022
Президент Казахстана выступит с обращением по политическим реформам
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в середине марта выступит с обращением к нации, в котором изложит ключевые направления политических реформ в стране,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:48
2022-02-07T15:48
2022-02-07T15:53
казахстан
касым-жомарт токаев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058898_140:0:3336:1798_1920x0_80_0_0_e927b357ca5499042cae60cc49c164fd.jpg
АЛМА-АТА, 7 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в середине марта выступит с обращением к нации, в котором изложит ключевые направления политических реформ в стране, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.Пресс-секретарь в своем посте в Instagram напомнил, что президент на заседании мажилиса (нижней палаты) парламента 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами."В связи с этим глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации. В данном обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества", - написал Уали.
https://ria.ru/20220207/nazarbaev-1771475822.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058898_530:0:2948:1813_1920x0_80_0_0_51f25af4772633996ec6f3533c59c48b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, касым-жомарт токаев, в мире
15:48 07.02.2022 (обновлено: 15:53 07.02.2022)
Президент Казахстана выступит с обращением по политическим реформам
Президент Казахстана Токаев выступит с обращением по политическим реформам в марте