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МИД назвал обвинения в адрес Ирана из-за космической программы предвзятыми
МИД назвал обвинения в адрес Ирана из-за космической программы предвзятыми - РИА Новости, 07.02.2022
МИД назвал обвинения в адрес Ирана из-за космической программы предвзятыми
В Москве считают, что попытки обвинить Иран в том, что он создаёт военные угрозы путём развития своей космической программы, предвзяты и вводят в заблуждение,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:44
2022-02-07T10:44
космос - риа наука
россия
тегеран (город)
вена
мид франции‎
оон
иран
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Москве считают, что попытки обвинить Иран в том, что он создаёт военные угрозы путём развития своей космической программы, предвзяты и вводят в заблуждение, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков."Интерес Ирана к освоению космической техники соответствует глобальной тенденции. Многие государства-члены ООН проявляют активность в этой области. Попытки особо выделить деятельность Ирана и прямо поместить её в военный контекст отдают предвзятостью и вводят в заблуждение", - сказал Ермаков.Он отметил, что доводы сводятся к тому, что действия Тегерана "в рамках его заявленной мирной космической программы кому-то представляются "необычными". Но если так ставить вопрос, обратил внимание дипломат, то любое государство, осуществляющее своё законное право на мирное исследование космоса, можно будет обвинить в разработке средств доставки оружия массового уничтожения."Ирану и его соседям важно идти по пути создания механизмов доверия, предотвращения инцидентов и снижения угроз в ракетной сфере, причём на такую глубину, какую они сами посчитают для себя наиболее приемлемой. Россия готова этому всячески способствовать", - добавил Ермаков.Ранее представитель МИД Франции осудил запуск Ираном космической ракеты "Симург", которая должна была доставить на орбиту три исследовательских груза. Париж заявил, что этот запуск не соответствует резолюции 2231 СБ ООН, а также выразил сожаление, что запуск спутника не совпал с усилиями, предпринимаемыми для прогресса в переговорах по иранской ядерной программе в Вене.США ранее также выразили обеспокоенность запуском Ираном ракеты-носителя на орбиту, заявив, что это может способствовать развитию баллистической программы иранских властей.
https://ria.ru/20220205/iran-1771191025.html
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россия
тегеран (город)
вена
иран
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космос - риа наука, россия, тегеран (город), вена, мид франции‎, оон, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:44 07.02.2022
 
МИД назвал обвинения в адрес Ирана из-за космической программы предвзятыми

Глава департамента МИД Ермаков: обвинения в адрес Ирана по космической программе предвзяты

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Москве считают, что попытки обвинить Иран в том, что он создаёт военные угрозы путём развития своей космической программы, предвзяты и вводят в заблуждение, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Интерес Ирана к освоению космической техники соответствует глобальной тенденции. Многие государства-члены ООН проявляют активность в этой области. Попытки особо выделить деятельность Ирана и прямо поместить её в военный контекст отдают предвзятостью и вводят в заблуждение", - сказал Ермаков.
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Он отметил, что доводы сводятся к тому, что действия Тегерана "в рамках его заявленной мирной космической программы кому-то представляются "необычными". Но если так ставить вопрос, обратил внимание дипломат, то любое государство, осуществляющее своё законное право на мирное исследование космоса, можно будет обвинить в разработке средств доставки оружия массового уничтожения.
"Ирану и его соседям важно идти по пути создания механизмов доверия, предотвращения инцидентов и снижения угроз в ракетной сфере, причём на такую глубину, какую они сами посчитают для себя наиболее приемлемой. Россия готова этому всячески способствовать", - добавил Ермаков.
Ранее представитель МИД Франции осудил запуск Ираном космической ракеты "Симург", которая должна была доставить на орбиту три исследовательских груза. Париж заявил, что этот запуск не соответствует резолюции 2231 СБ ООН, а также выразил сожаление, что запуск спутника не совпал с усилиями, предпринимаемыми для прогресса в переговорах по иранской ядерной программе в Вене.
США ранее также выразили обеспокоенность запуском Ираном ракеты-носителя на орбиту, заявив, что это может способствовать развитию баллистической программы иранских властей.
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