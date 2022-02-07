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Молодожены, пираты и огромный торт: фестиваль креативных санок в Татарстане
Молодожены, пираты и огромный торт: фестиваль креативных санок в Татарстане - РИА Новости, 07.02.2022
Молодожены, пираты и огромный торт: фестиваль креативных санок в Татарстане
Смелые участники и невероятные изобретения, веселье и розыгрыши — все это Всероссийский фестиваль креативных санок SUNNYФЕСТ, который по традиции проходит в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:26
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фото
республика татарстан (татарстан)
зима
фото - туризм
впечатления - туризм
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Смелые участники и невероятные изобретения, веселье и розыгрыши — все это Всероссийский фестиваль креативных санок SUNNYФЕСТ, который по традиции проходит в татарском городе Мамадыш. Задорный праздник — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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фото, фото, республика татарстан (татарстан), зима, фото - туризм, впечатления - туризм
13:26 07.02.2022 (обновлено: 14:36 07.02.2022)
 

Молодожены, пираты и огромный торт: фестиваль креативных санок в Татарстане

Читать ria.ru в
Смелые участники и невероятные изобретения, веселье и розыгрыши — все это Всероссийский фестиваль креативных санок SUNNYФЕСТ, который по традиции проходит в татарском городе Мамадыш. Задорный праздник — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Фестиваль SUNNYФЕСТ — одно из самых ярких и неординарных событий зимы.

Участники Всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ - 2022 во время заезда
1 из 11

Фестиваль SUNNYФЕСТ — одно из самых ярких и неординарных событий зимы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Фестиваль сочетает в себе традиционные катания на санях с творчеством.

Участники Всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ - 2022 во время заезда
2 из 11

Фестиваль сочетает в себе традиционные катания на санях с творчеством.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Поклонники санной езды и крутых трасс собираются в Мамадыше шестой год подряд.

Участники Всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ - 2022 перед заездом
3 из 11

Поклонники санной езды и крутых трасс собираются в Мамадыше шестой год подряд.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На сей раз фестиваль проходил 5 февраля, за победу боролись 30 команд.

Участники Всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ - 2022 во время заезда
4 из 11

На сей раз фестиваль проходил 5 февраля, за победу боролись 30 команд.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Любители быстрой езды подошли к делу с фантазией.

Участники Всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ - 2022 во время заезда
5 из 11

Любители быстрой езды подошли к делу с фантазией.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Фестиваль изобиловал экстравагантными изобретениями.

Участник Всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ - 2022 перед заездом
6 из 11

Фестиваль изобиловал экстравагантными изобретениями.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Показать зрителям невиданную доселе конструкцию — это еще полдела.

Участница Всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ - 2022 во время заезда
7 из 11

Показать зрителям невиданную доселе конструкцию — это еще полдела.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Нужно было придумать костюм и запоминающуюся презентацию.

Участники Всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ - 2022 во время заезда
8 из 11

Нужно было придумать костюм и запоминающуюся презентацию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

А потом скатиться на новоизобретенных санях по ледяной горе длиной в улицу.

Участник Всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ - 2022 во время заезда
9 из 11

А потом скатиться на новоизобретенных санях по ледяной горе длиной в улицу.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Судьи оценивали оригинальность конструкции, качество презентации и дальность спуска.

Участники Всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ - 2022 во время заезда
10 из 11

Судьи оценивали оригинальность конструкции, качество презентации и дальность спуска.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Кроме традиционного Гран-при, награды вручали в номинациях таких же оригинальных, как сам фестиваль: "Докатились", "Как по маслу", "Где это видано".

Участники Всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ - 2022 во время заезда
11 из 11

Кроме традиционного Гран-при, награды вручали в номинациях таких же оригинальных, как сам фестиваль: "Докатились", "Как по маслу", "Где это видано".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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