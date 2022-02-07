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Молодожены, пираты и огромный торт: фестиваль креативных санок в Татарстане

Молодожены, пираты и огромный торт: фестиваль креативных санок в Татарстане - РИА Новости, 07.02.2022

Молодожены, пираты и огромный торт: фестиваль креативных санок в Татарстане

Смелые участники и невероятные изобретения, веселье и розыгрыши — все это Всероссийский фестиваль креативных санок SUNNYФЕСТ, который по традиции проходит в... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:26

2022-02-07T13:26

2022-02-07T14:36

фото

республика татарстан (татарстан)

зима

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впечатления - туризм

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Смелые участники и невероятные изобретения, веселье и розыгрыши — все это Всероссийский фестиваль креативных санок SUNNYФЕСТ, который по традиции проходит в татарском городе Мамадыш. Задорный праздник — в фотоленте Ria.ru.

республика татарстан (татарстан)

зима

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