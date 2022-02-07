Молодожены, пираты и огромный торт: фестиваль креативных санок в Татарстане
Фестиваль SUNNYФЕСТ — одно из самых ярких и неординарных событий зимы.
Фестиваль SUNNYФЕСТ — одно из самых ярких и неординарных событий зимы.
Фестиваль сочетает в себе традиционные катания на санях с творчеством.
Фестиваль сочетает в себе традиционные катания на санях с творчеством.
Поклонники санной езды и крутых трасс собираются в Мамадыше шестой год подряд.
Поклонники санной езды и крутых трасс собираются в Мамадыше шестой год подряд.
На сей раз фестиваль проходил 5 февраля, за победу боролись 30 команд.
На сей раз фестиваль проходил 5 февраля, за победу боролись 30 команд.
Любители быстрой езды подошли к делу с фантазией.
Любители быстрой езды подошли к делу с фантазией.
Фестиваль изобиловал экстравагантными изобретениями.
Фестиваль изобиловал экстравагантными изобретениями.
Показать зрителям невиданную доселе конструкцию — это еще полдела.
Показать зрителям невиданную доселе конструкцию — это еще полдела.
Нужно было придумать костюм и запоминающуюся презентацию.
Нужно было придумать костюм и запоминающуюся презентацию.
А потом скатиться на новоизобретенных санях по ледяной горе длиной в улицу.
А потом скатиться на новоизобретенных санях по ледяной горе длиной в улицу.
Судьи оценивали оригинальность конструкции, качество презентации и дальность спуска.
Судьи оценивали оригинальность конструкции, качество презентации и дальность спуска.
Кроме традиционного Гран-при, награды вручали в номинациях таких же оригинальных, как сам фестиваль: "Докатились", "Как по маслу", "Где это видано".
Кроме традиционного Гран-при, награды вручали в номинациях таких же оригинальных, как сам фестиваль: "Докатились", "Как по маслу", "Где это видано".